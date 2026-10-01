Comença una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid: «Pot marcar la diferència»

El pròxim dilluns 5 d'octubre arrancarà la nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a Catalunya. El Departament de Salut ha presentat aquest dijous al matí les principals línies estratègiques per a aquesta temporada, com també el balanç de la passada. El dispositiu es desplegarà de manera esglaonada i les primeres persones que podran vacunar-se seran les que viuen en residències, els majors de 80 anys, les dones embarassades, els infants dels 6 mesos als 4 anys i el personal sanitari i sociosanitari. El Govern ha destinat 13 milions d’euros per adquirir 1,8 milions de dosis contra la grip i un milió contra la covid-19 amb l’objectiu de protegir la ciutadania.
Pel que fa a la segona fase, aquesta començarà el 26 d'octubre, quan podran demanar vacunar-se amb cita prèvia la població major de 60 anys, altres grups de risc i professionals de serveis essencials. Finalment, la tercera fase es posarà en marxa el 16 de novembre, data a partir de la qual aquestes mateixes persones podran anar als centres d'atenció primària sense cita prèvia.
El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat "l’objectiu és concentrar el màxim d’activitat vacunal entre l’inici de la campanya i el 18 de desembre". Tot i això, com cada any, les vacunes continuaran estant disponibles als centres fins a la finalització del calendari epidemiològic, aproximadament a finals de març.
Segons Fernández, la "vacunació espontània" -la que es farà a partir del 16 de novembre- ja va contribuir l'any passat a "augmentar la cobertura". Es tracta de “no defallir”, ha reblat, per assolir el 75% de les persones vacunades a partir de 60 anys, així com entre el personal sanitari i sociosanitari, el 60% de les dones embarassades i persones en condicions de risc i els infants entre 6 i 59 mesos.
Una de les novetats d'aquesta campanya és que les agendes per demanar cita es van obrir de manera anticipada el passat 27 de juliol. Per això, actualment ja hi ha registrades més de 120.000 persones amb cita programada per vacunar-se. En aquest sentit, Fernández ha incidit en que la cita prèvia "és el mecanisme més adient per a totes aquelles persones que es vulguin vacunar".
"Pot marcar la diferència"
Per la seva banda, Montse Martínez, cap del Servei de Medicina Preventiva de la Secretaria de Salut Pública, ha recordat la importància d'immunitzar-se "el més aviat possible". Segons ha assenyalat, l’objectiu principal de la campanya és protegir la població de les conseqüències d'ambdues malalties, especialment les persones més vulnerables. "Les vacunes salven vides i és especialment important que les persones incloses en les recomanacions es vacunin contra la grip i la Covid-19", ha afegit.
lanca Camallonga, infermera especialista en Infermeria Familiar i Comunitària del CAP Roger, també ha fet èmfasi en el paper de la vacunació "al llarg de la història de la medicina i la infermeria". "La vacuna pot marcar la diferència a l’hora d’evitar una complicació molt més greu que descompensi una patologia crònica de la qual no siguem conscients", ha sostingut.
Balanç de la temporada passada
Aquest dijous també s'han presentat les dades de la campanya de vacunació 2025-2026. Segons les dades del Sistema d’Informació de Vacunes de Catalunya (SIVAC), es van administrar un total d’1.524.442 dosis de vacuna antigripal i 934.309 dosis contra la Covid. En el cas de la grip, aquestes xifres suposen un increment de 112.517 dosis respecte de la temporada anterior. Pel que fa a la Covid-19, se'n van administrar 16.913 menys.