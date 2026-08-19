Pas endavant en la lluita contra el càncer de pell: una vacuna personalitzada

Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat aquest dimecres que han conclòs amb "resultats positius" l'última fase d'assajos clínics d'una vacuna contra el melanoma. En un comunicat, apunten que la combinació de la vacuna amb immunoteràpia "pot reduir el risc de recaiguda o mort" en pacients amb melanoma avançat, una possibilitat que, remarquen, "té potencial per establir un nou paradigma de tractament" en càncer de pell.
Es tracta d’una teràpia experimental i personalitzada basada en ARN missatger, una molècula que dona instruccions a les cèl·lules per fabricar proteïnes. El tractament es dissenya a partir d’una mostra del tumor del pacient per identificar les seves alteracions genètiques i estimular el sistema immunitari perquè ataqui les cèl·lules tumorals.
La vacuna, que codifica fins a 34 neoantígens, és a dir, característiques específiques de les cèl·lules tumorals; s'adapta a la biologia única del tumor de cada pacient, ensenya al sistema immunitari del pacient a reconèixer i atacar les cèl·lules canceroses en cas que reapareguin.
"Durant molts anys, la idea de crear un tractament d'ARN dissenyat específicament per al càncer d'una persona era difícil d'imaginar. Ara estem contribuint a convertir aquesta visió en una realitat, ha assenyalat el director executiu de Moderna, Stéphane Bancel. L'assaig clínic en fase tres d'aquesta vacuna s'ha fet amb 1.137 persones. Es tracta de la fase prèvia a poder demanar l'aprovació del fàrmac.