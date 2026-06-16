L'estiu és sinònim de platja, piscina i hores al sol, però també és l'època en què els dermatòlegs insisteixen més en la necessitat de protegir la pell. Coincidint amb el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, el dermatòleg de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa Alejandro Lobato ha recordat, en una entrevista a Cugat, que més del 80% dels casos es podrien evitar amb hàbits adequats de protecció solar.
Aquesta xifra pren molta rellevància davant l'augment constant dels diagnòstics, ja que la incidència d'aquests tumors creix prop d'un 4% cada any. Lobato adverteix que la pell "té memòria" i que moltes de les lesions que es detecten en l'edat adulta tenen l'origen en les cremades patides durant la infància.
De fet, s'estima que un 25% de tota la radiació ultraviolada que acumulem al llarg de la vida es rep abans dels 20 anys. Per això, l'especialista posa el focus en l'educació dels més petits i en la necessitat d'evitar especialment les cremades que provoquen butllofes.
Evitar les hores de màxima radiació
Entre les recomanacions bàsiques, el dermatòleg destaca evitar l'exposició solar entre les 12 i les 16 hores, portar gorra o barret, ulleres de sol i roba que cobreixi la pell quan sigui possible. També insisteix que el protector solar no s'ha de reservar només per a la platja. "La cara, les mans i el coll reben radiació durant tot l'any", recorda.
Lobato també es mostra preocupat pels discursos que circulen a les xarxes socials qüestionant l'ús de les cremes solars. En aquest sentit, defensa que les recomanacions mèdiques es basen en evidència científica i no en opinions o experiències personals compartides a internet.
Revisar les pigues i detectar els senyals d'alerta
El dermatòleg recomana fer una autoexploració de la pell almenys un cop l'any i consultar qualsevol lesió que canviï de forma, mida o color. Per detectar possibles melanomes, recorda la regla de l'ABCDE: asimetria, vores irregulars, diversos colors, diàmetre superior als sis mil·límetres i evolució ràpida de la lesió. També alerta de l'anomenada regla de "l'aneguet lleig": "qualsevol piga que sigui clarament diferent de la resta mereix una revisió mèdica".
La bona notícia és que, en la majoria dels casos, la detecció precoç permet una curació efectiva. "Quan es diagnostica a temps, el pronòstic és molt bo", conclou Lobato, que anima la ciutadania a gaudir de l'estiu, però sempre amb prudència i protecció.