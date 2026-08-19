Els tres secrets per millorar el teu descans durant l'estiu

L'estiu és època de maldormir. La calorada constant, també a les nits, dificulta molt aconseguir un bon descans tot i que és el moment en què es té més temps per fer-ho -com a mínim, durant el període de vacances. Per millorar el descans i dormir correctament a les nits cal tenir en compte algunes recomanacions, moltes de les quals tenen a veure amb l'alimentació.
La nutricionista de Blua de Sanitas Natalia Galán planteja en una entrevista a Europa Press que, per a millorar el descans nocturn a l'estiu, és preferible avançar l'hora del sopar i triar plats lleugers i amb alt contingut en aigua, entre ells el tomàquet, el carabassó o les cremes fredes. Les nits molt caloroses dificulten agafar el son i afavoreixen els despertessis continus. L'excés de calor interfereix en la capacitat del cos per a regular la seva temperatura i, si a això se sumen sopars copiosos o una ingesta de líquids concentrada al final del dia, el somni es ressent encara més.
“Cal prioritzar aliments rics en aigua i lleugers com a tomàquet, carabassó o cremes fredes, encara que també hi ha aliments com el plàtan o alguna fruita seca, que contenen nutrients relacionats amb la relaxació muscular i la regulació del somni, com el magnesi o el triptòfan. En canvi, els fregits, les salses pesades o el picant contribueixen a digestions més lentes o augmentar la sensació de calor”, ha explicat Galà.
Disminuir l'insomni
L'especialista aclareix que la dieta, per si sola, no és una cura directa per a l'insomni, però sí que contribueix a disminuir molèsties com el reflux, la sensació de set, la pesadesa o uns certs problemes digestius que empitjoren el descans. Per aquest motiu, durant els mesos més càlids resulta aconsellable revisar tant el tipus de sopar com l'hora a la qual es realitza, sobretot en persones amb somni fragmentat, patologies cròniques o especial sensibilitat a les variacions de temperatura.
Els especialistes proposen diverses pautes per a afavorir el somni en les nits caloroses. Entre elles, recomanen avançar el sopar i deixar un marge de, almenys, dues hores entre l'últim menjar principal i l'hora d'anar-se al llit, amb la finalitat de reduir la pesadesa digestiva. També suggereixen evitar plats massa abundants, especialment quan la temperatura nocturna és alta.
Així mateix, insisteixen a mantenir una hidratació constant durant tota la jornada, en lloc de concentrar el consum d'aigua en la nit, ja que beure grans quantitats en el sopar o just abans de ficar-se al llit pot augmentar la freqüència dels despertessis.