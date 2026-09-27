Els avantatges del suavitzant que segurament no coneixes: «La roba s'asseca més ràpidament»

El suavitzant és bo per a la roba? O cal prescindir-ne? Per a què serveix, en realitat, aquest producte? Si bé alguns sostenen que cal utilitzar-ne sempre, hi ha qui argumenta que seria convenient eliminar-lo del tot. Tot i que la utilitat més coneguda del suavitzant sigui deixar una bona olor a la roba, aquest producte també té altres funcions relacionades amb la cura de les peces.
Per a què serveix el suavitzant
Més enllà d'aportar una olor agradable a la roba, el suavitzant també compleix altres funcions, com ara suavitzar les peces i facilitar-ne la planxa posterior. Segons assenyalen al blog de la companyia d'electrodomèstics Bosch, també ajuda a reduir, en certa mesura, les arrugues. A més, un altre dels beneficis d'aquest producte és que pot reduir lleugerament el temps d'assecatge, entre un 1% i un 4%.
D'altra banda, també redueix l'electricitat estàtica, especialment útil en les peces de roba sintètiques, i ajuda a protegir les fibres. En reduir la fricció entre aquestes, també pot contribuir a evitar que els teixits es desgastin massa ràpidament.
Els inconvenients del suavitzant
Com passa amb qualsevol producte, hi ha qui prefereix no utilitzar suavitzant a l'hora de rentar la roba. L'enginyer químic Diego Fernández, conegut a les xarxes com Químicos para el Hogar, assenyala que aquest producte pot deixar una sensació greixosa a la roba si s'hi acumula. En conseqüència, això pot afectar la transpirabilitat i la impermeabilitat de les peces esportives o d'altres teixits, com ara la microfibra. Alhora, el suavitzant pot interferir amb els efectes abrillantadors dels detergents.
Alternatives al suavitzant
Per a les persones que prefereixin no utilitzar suavitzant, l'expert recomana fer servir una barreja d'àcid cítric amb aigua com a alternativa. Fernández assenyala que les propietats d'aquest àcid ajuden a dissoldre els residus alcalins dels detergents de roba i també a reduir l'electricitat estàtica dels teixits.
A diferència del vinagre, l'enginyer químic assegura que no hi ha risc de fer malbé cap element de la rentadora. En concret, recomana utilitzar 150 grams d'àcid cítric per cada litre d'aigua de rentat.