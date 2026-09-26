Aurelio Rojas, cardiòleg: «Aquest és l’aliment integral que ajuda a reduir el colesterol»

"L'avena inflama i el pa dispara la insulina". Aquest és un dels "rumors" que, segons el famós cardiòleg Aurelio Rojas, corre per internet i que atrapa a molta gent que no s'atura a llegir i contrastar la informació. El doctor desmenteix en el seu vídeo a Instagram aquesta creença sobre els cereals integrals i ho fa basant-se en un nou estudi científic.
"Els resultats d'aquesta investigació conten una història molt diferent", comença advertint Rojas sobre l'estudi, basat en una mostra de 6.500 persones, en què els investigadors van observar "què ocorre realment quan incrementem el consum de cereals integrals".
Els efectes de menjar més cereals integrals: menys colesterol
Quan pensem en cereals integrals, és habitual que ens vinguin al cap els típics cereals de l’esmorzar. Però no necessàriament tenen res a veure. De fet, que un producte porti cereals o tingui un aspecte marró no vol dir que sigui integral.
La diferència és en com s’ha processat el gra. Un cereal integral conserva les tres parts que el formen: el segó, el germen i l’endosperma. D’aquesta manera, manté bona part de la fibra i dels nutrients que es poden perdre durant el refinament.
I quins són els beneficis d'augmentar el consum d'aquest tipus de cereals? "Els investigadors van observar que disminuïen els nivells de colesterol LDL, el dolent, els triglicèrids, la glucosa, la pressió arterial, el pes i el perímetre de la cintura", explica Rojas. A més, destaca el doctor, redueix la interleuquina 6, "un marcador hipersensible relacionat amb la inflamació, és a dir, antiinflamatoris". Per tant, Rojas assegura que menjar cereals "no és dolent", això sí, han de ser 100% integrals.
Quins cereals són integrals?
Hi ha moltes opcions per incorporar cereals integrals a l’alimentació quotidiana. Entre les més habituals hi ha la civada, l’arròs integral, l’ordi, el sègol integral, el bulgur i el blat integral. També es poden trobar en aliments elaborats principalment amb aquests cereals, com ara el pa integral o la pasta integral.
Per tant, menjar integral no implica limitar-se als típics productes de l’esmorzar: també es pot incorporar en àpats com el dinar o el sopar. I sí, la civada és un cereal integral. Per això, els flocs de civada sencers són una de les opcions que es poden incloure dins d’aquest grup.