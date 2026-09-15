Aquest és el millor (i el pitjor) cafè preparat de supermercat, segons l'OCU: pocs aproven

El cafè és una beguda fonamental per a la dieta de bona part dels catalans. Les seves propietats beneficioses per a la salut, més enllà de la cafeïna, són un dels molts motius pels quals el cafè és un imprescindible en el dia a dia de la població. La popularitat del cafè ha estès aquest producte ja preparat als supermercats, els quals busquen assimilar-se al cafè amb llet tradicional dels bars i restaurants. Ara bé, malgrat que s'han fet un lloc dins el mercat, la seva qualitat no és la mateixa.
De les 91 begudes analitzades, només sis són una bona elecció segons l'escala saludable de l'OCU. El sucre, els additius i uns ingredients massa processaments són el motiu de gran part de les males notes. Malgrat que només sis superen el sedàs de l'organització, altres 49 es queden en una elecció acceptable i 36 són, directament, una mala elecció, segons els resultats de l'estudi. Cap aconsegueix la categoria de molt bona elecció saludable. D'aquesta manera, doncs, es confirma que aquests productes, tot i que puguin semblar que equivalen a prendre's un cafè, no són el mateix. Ni de bon tros.
En concret, l'OCU analitza 33 cafès latte, 22 caputxinos, 18 macchiato, 13 espressos i cinc proteics. D'aquests, els autors de la investigació constaten que els caputxinos són els que contenen més sucre (9,2 grams per cada 100 mil·lilitres), i, per tant, els més perjudicials per a la salut.
Altres factors que influeixen en el volum de sucre
També influeix el sabor triat. Les varietats aromatitzades, per exemple, amb vainilla, caramel o avellana, aconsegueixen una mitjana de 8,5 grams de sucres per cada 100 ml, davant dels 7,7 grams de les clàssiques. Un altre dels punts febles està en les receptes. Només 19 productes, el 21% de la mostra, estan lliures d'additius. En la resta el seu ús està bastant estès i alguns productes reuneixen fins a cinc additius diferents.
La majoria d'aquests cafès es venen en gots o ampolles d'uns 230-250 ml, pensats per a beure's d'una vegada. Així, una beguda de 250 ml aporta de mitjana al voltant de 19 grams de sucre i més de 150 quilocalories. Amb tot, doncs, l'estudi constata que només sis cafès que es venen ja prefabricats -i freds- al supermercat són bons per a la salut. La resta de productes d'aquesta mena no compleixen amb els requisits mínims, ni amb les recomanacions de la mateixa OCU.
Els millors cafès
Tenint en compte l'anàlisi que fa l'OCU sobre els cafès preparats que es poden comprar als supermercats, aquestes són les millors opcions:
- Kaiku Caffè Sol llarg sense sucre, amb 77/100 punts en l'Escala Saludable OCU. Només conté aigua i cafè, no porta additius ni ingredients propis d'aliments ultraprocessats.
- Kaiku Caffè Latte sense sucres afegits, també amb 77 punts, elaborat amb llet desnatada, cafè i lactasa, sense additius ni ingredients ultraprocessats.
- Kaiku Caffè Latte descafeïnat, amb 76 punts, sense additius ni ingredients ultraprocessats.
- Kaiku Caffè Latte Protein Coffee Doble Zero, amb 73 punts i sense additius, encara que incorpora proteïnes de llet afegides.