Menjar sense gluten és més sa? L'alerta d'una nutricionista: «Ens estem equivocant»

Menjar sense gluten, lactosa o fructosa és més sa? No necessàriament. La popularitat dels productes que eliminen aquests ingredients ha fet que moltes persones pensin que fer-ho significa menjar de manera més saludable. Tot i això, la nutricionista Júlia Farré adverteix al programa Tot es mou de TV3 que aquesta equivalència no sempre és correcta.
"Aquesta idea que tenen moltes persones de pensar que menjar sense gluten o sense lactosa és més sa... cal tenir en compte que quan traiem ingredients dels productes, n'afegeixen d'altres perquè aquest producte sigui bo i continuï tenint un gust similar a l'original", explica Farré.
Poden ser més processats
L'experta explica que, sovint, per aconseguir que un producte mantingui unes característiques semblants a l'original, la indústria pot afegir-hi altres ingredients que fan que "acabem tenint productes molt més processats". Per això, Farré considera que, si el nostre objectiu és millorar la salut, substituir els aliments més convencionals per les seves versions "sense gluten" no és necessàriament una bona idea. "Si ho fem per salut i pensem que aquest producte serà millor que l'original, ens estem equivocant", assegura.
El problema potser no és el gluten
Farré posa com a exemple el pa. Són moltes les persones que decideixen deixar de menjar-ne perquè creuen que "no digereixen bé el gluten". En aquest sentit, l'experta adverteix que la causa de les molèsties podria ser una altra. En realitat, assenyala, "el que pot sentar malament és una altra substància, els fructans, que a molta gent els fan tenir més gasos".
D'altra banda, també fa referència a la qualitat del pa que es consumeix, que pot afectar a la manera com el digerim. Per això, suggereix que comprem pa de bona qualitat, de massa mare i de fermentació lenta, i no de supermercat.
Quan cal eliminar el gluten?
Davant la sospita que el gluten provoca molèsties, Farré recomana no eliminar-lo directament de la dieta. Per contra, conclou: "Si tenim sospita que el gluten ens senta malament, no l'eliminem. Anem al metge i que ens faci el diagnòstic".