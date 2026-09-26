L’error que gairebé tothom comet amb els medicaments: «No és el lloc més adequat per guardar-los»

El calaix dels medicaments és un d'aquells espais de casa difícils de controlar. Capses que fa mesos que guardem, medicaments que ja no necessitem i envasos pràcticament idèntics que acaben convivint al mateix espai. Per això, i sobretot quan tenim algun problema de salut que ens obliga a prendre més medicació, mantenir la farmaciola ordenada i revisar-ne periòdicament el contingut és clau. Lola Mendoza Romero, directora d’Infermeria de l’Hospital Sanitas CIMA Barcelona, explica alguns dels errors més habituals i què cal tenir en compte per evitar-los.
Com s'han de guardar els medicaments
Un dels primers aspectes que cal revisar és com guardem els medicaments. Encara que pugui semblar més pràctic treure'ls de les capses i acumular-los tots junts, la infermera recomana conservar cada fàrmac en el seu envàs original. "Guardar-lo a la capsa original, juntament amb el prospecte, facilita consultar-ne la indicació, la data de caducitat i qualsevol precaució específica", explica Mendoza.
A més, conservar la caixa original també pot ajudar a evitar confusions entre medicaments que tenen un aspecte semblant. "També ajuda a evitar confusions entre productes amb formats o noms similars", assenyala. Per això, l'experta recomana revisar periòdicament el contingut de la farmaciola i comprovar que els medicaments que hi tenim es poden identificar sense problemes.
Aquesta precaució, apunta Mendoza, és especialment important quan en una mateixa casa conviuen persones que segueixen diferents tipus de tractament. La infermera recorda que això pot afavorir "confusions", especialment "quan hi ha tractaments de diversos membres de la família o presentacions específiques per a adults i infants", afegeix.
Compte amb el temps que porten oberts
Un altre dels aspectes que convé revisar són els medicaments que fa temps que tenim oberts. En aquests casos, no n'hi ha prou amb comprovar la data de caducitat que apareix a l'envàs: també cal consultar el prospecte per saber si el producte té un període màxim d'utilització un cop obert.
I quan hi ha dubtes sobre l'estat del medicament? "Quan l’aspecte del producte hagi canviat o hi hagi dubtes sobre el seu estat, convé retirar-lo i portar-lo al Punt SIGRE de la farmàcia", explica la directora d'Infermeria.
D'altra banda, Mendoza afegeix que aquest mateix criteri s'hauria d'aplicar als medicaments que ja no necessitem. Guardar-los "per si de cas" i reutilitzar-los si no hi ha una nova indicació sanitària no és una bona pràctica. Finalment, la infermera explica que també és convenient comprovar que els envasos i embolcalls es trobin íntegres i que tot el material que hi guardem estigui en condicions per utilitzar-lo quan sigui necessari.
Al bany i la cuina, no
L'experta també sosté que és important que el lloc on guardem la farmaciola estigui fora de l'abast dels infants i en un espai que respecti les condicions indicades per als productes que conté. "El bany i la cuina no solen ser els llocs més adequats per la humitat i els canvis de temperatura", ha apuntat.
Finalment, abans d'utilitzar qualsevol medicament, Mendoza considera fonamental comprovar que sabem exactament què és i per a qui estava indicat. "Quan no es recorda per a què serveix un medicament, es desconeix des de quan està obert o hi ha dubtes sobre la seva conservació, el més adequat és no utilitzar-lo i consultar un professional sanitari", conclou la infermera.