El senyal a les parpelles que indica que tens el colesterol alt: «Pot ser un signe de malaltia cardíaca»

Si algun cop t'has fixat en unes petites taques o plaques groguenques al voltant de les parpelles, és possible que es tracti de xantelasmes. A simple vista poden semblar només una qüestió estètica, però la seva aparició pot estar relacionada amb els nivells de colesterol i altres factors de risc cardiovascular.
Això no significa que tenir xantelasmes impliqui tenir una malaltia del cor, però sí que pot ser un motiu per consultar-ho amb un professional sanitari. Per això, la Societat Americana d'Oftalmologia va compartir una publicació en què explica què és el xantelasma, un creixement groguenc que pot aparèixer sobretot a les parpelles, però també a altres parts del cos com les mans.
Què són els xantelasmes?
Es tracta de dipòsits de colesterol sota la pell i indiquen que la persona pateix un excés de "colesterol dolent", la lipoproteïna de baixa densitat (LDL). Poden aparèixer en qualsevol persona, però alguns factors poden afavorir-ne l'aparició. Entre aquests hi ha tenir el colesterol o altres greixos sanguinis elevats, la hipertensió, la diabetis, el sobrepès o el tabaquisme.
Es poden eliminar?
Els xantelasmes no acostumen a desaparèixer sols i poden mantenir-se estables o augmentar lleugerament de mida. Si provoquen molèsties estètiques, hi ha diferents opcions per eliminar-los, com el làser, la crioteràpia, alguns tractaments químics o l'extirpació quirúrgica.
Tot i això, eliminar la lesió de la pell no corregeix necessàriament la causa que hi pugui haver al darrere i els xantelasmes poden tornar a aparèixer. Per això, més enllà de la qüestió estètica, detectar-los pot ser una oportunitat per revisar factors com el colesterol, la pressió arterial, l'alimentació, l'activitat física i el tabaquisme.