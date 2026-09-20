David Sinclair, científic: «El fàrmac que podria ajudar a revertir l'envelliment»

Un científic de Harvard ha revelat el fàrmac que podria ajudar-nos a revertir la que és una de les grans pors de la humanitat i contra la qual lluitem constantment: l'envelliment. És, en aquests moments, un dels grans reptes de Catalunya. Es tracta del genetista David Sinclair, conegut també per ser un dels líders mundials en aquest camp.
Segons aquest especialista, per revertir el procés n'hi ha prou amb dues coses: sotmetre's a tècniques de reprogramació cel·lular i prendre metformina, un medicament que, normalment, es fa servir per tractar la diabetis de tipus 2. Tal com ha detallat el mateix Sinclair, aquest fàrmac enganya d'alguna manera l'organisme perquè cregui que està en un estat de restricció calòrica. Concretament, el que fa és activar mecanismes de reparació cel·lular que ens protegeixen de malalties cròniques vinculades amb l'edat.
A banda d'això, l'expert també ha recomanat combinar el fàrmac amb una rutina d'exercici intens perquè, considera, com també defensa la comunitat científica, que no es pot caure en el parany de creure, amb fe cega, que un medicament té propietats miraculoses.
El focus de la recerca
La seva recerca en la matèria ha posat el focus en un coenzim essencial que anem perdent amb els anys, el NAD. En aquest sentit, ell ha explicat que suplements com per exemple l'NMN restauren els seus nivells, perquè el que fan és revitalitzar els mecanismes que prevenen el deteriorament cel·lular.
Un altre avenç revolucionari en aquest camp és la reprogramació epigenètica que, de moment, ja ha mostrat avenços significatius en ratolins, que han aconseguit recuperar la vista. Per coses com aquesta, Sinclair s'ha mostrat convençut que l'envelliment "no és un camí irreversible". Contràriament a això, ha defensat que amb les eines adequades, es pot modificar. En el mateix sentit, l'especialista ha demanat democratitzar tots aquests avenços i no fer que es converteixin només en un privilegi per a alguns pocs.