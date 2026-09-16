L'hàbit quotidià que pot reduir el risc de demència i protegir el cervell

Hi ha hàbits ben quotidians que poden tenir un impacte molt positiu en la nostra salut física, mental i cognitiva. Així ho corrobora un nou estudi publicat a la revista Psychological Medicine, que revela que n'hi ha un en concret que està relacionat amb una millor salut mental, més empatia i un menor risc de demència. Parlem dels beneficis de llegir per plaer.
L'estudi, liderat per la professora Barbara Sahakian i la doctora Christelle Langley, del Departament de Psiquiatria de Cambridge, juntament amb l'organització benèfica The Queen's Reading Room, defensa que no importa què ni com llegim. A trets generals, la realitat és que llegir és beneficiós a qualsevol edat. A més, fer-ho amb altres persones, sigui en un club de lectura o amb els nostres fills, pot proporcionar encara més recompenses.
Llegir des de ben petits
"La lectura és una excel·lent manera de cuidar la nostra salut cerebral, desenvolupar habilitats cognitives importants i millorar el nostre benestar", assegura Sahakian. De fet, la professora precisa que "és una cosa que hauríem de fomentar des de ben petits", si bé continua que "mai és tard per començar" i que "pot aportar beneficis al llarg de tota la vida, fins i tot durant la vellesa".
Un estudi de les mateixes investigadores amb més de 10.000 joves va concloure que els infants que començaven a llegir per plaer a una edat primerenca tenien millor atenció, memòria i funció executiva, com també un millor rendiment acadèmic i menys problemes de salut mental. Alhora, presentaven hàbits més saludables, com dormir més hores i passar menys temps davant les pantalles.
Tot i això, els beneficis de la lectura no es limiten només als nens i joves. Diverses enquestes apunten que també té múltiples avantatges per als adults, especialment pel que fa al benestar. Entre aquests hi ha la reducció de l’estrès i una major relaxació, però també més empatia i comprensió envers els altres i una actitud més tolerant.
Un hàbit que protegeix el cervell
En la mateixa línia, els beneficis poden ser especialment notoris durant la vellesa. Les activitats d'oci que estimulen el cervell, especialment la lectura, s'associen amb un deteriorament cognitiu més lent i un menor risc de demència.
Per exemple, en un estudi amb gairebé 5.500 adults de 55 anys o més, les persones que llegien sovint tenien menys probabilitats de desenvolupar deteriorament cognitiu durant els pròxims cinc anys. Així mateix, una altra investigació va revelar que llegir diaris, revistes i llibres també s'associava amb una reducció del 33% del risc de patir Alzheimer.
Finalment, els estudis de neuroimatge també han detectat diferències en l'estructura cerebral relacionades amb la lectura, especialment en àrees vinculades al llenguatge, l'aprenentatge, la regulació emocional i el control executiu.