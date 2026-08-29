La proteïna del cervell que podria donar pistes sobre el risc d’Alzheimer, segons un nou estudi

El deteriorament cognitiu, així com les malalties relacionades amb ell -com l'Alzheimer- són el focus d'estudi freqüent de moltes investigacions científiques. En aquest sentit, un nou estudi ha descobert una nova pista sobre els factors que podrien indicar el risc de desenvolupar aquesta malaltia que està relacionada amb la depressió.
L'estudi, publicat en la revista JNeurosci i realitzat per la Universitat de Brandeis dels Estats Units, ha descobert que en l'envelliment els nivells elevats d'un tipus de proteïna molt concreta, la tau, s'associen amb més símptomes depressius, igual que succeeix en la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
La proteïna tau es troba a les neurones i ajuda a mantenir-ne l’estructura. En la malaltia d’Alzheimer pot acumular-se de manera anormal al cervell i formar agregats que interfereixen en el funcionament de les neurones, una acumulació que suposa un dels principals indicadors biològics de la malaltia.
Quina relació té amb l'Alzheimer?
Per dur a terme la investigació, van avaluar dades recopilades per la Iniciativa de Neuroimatgeria de la Malaltia d'Alzheimer d'homes i dones majors amb i sense problemes cognitius característics d'aquesta malaltia, i els participants es van sotmetre a diverses exploracions d'imatge per a detectar la proteïna tau, com també a qüestionaris per a mesurar els símptomes depressius.
Amb el temps, els investigadors van comprovar que com més tau s’acumulava, més ràpid augmentaven els símptomes depressius en persones que mantenien intactes les seves capacitats cognitives. Aquesta troballa va suggerir que l'acumulació de tau precedeix i probablement contribueix a un nombre més elevat de símptomes depressius, ja que cap d'aquestes observacions es va trobar en persones amb Alzheimer.
Segons l'equip de recerca, seguir l’evolució de la depressió en persones grans podria complementar altres indicadors biològics i ajudar, en el futur, a identificar persones que podrien tenir un risc més elevat de desenvolupar malalties neurodegeneratives. "En el futur, es podrà continuar fent un seguiment de com evolucionen els nivells de tau i els símptomes depressius dels participants durant períodes de temps més prolongats, especialment a mesura que alguns desenvolupen deterioració cognitiva o nivells de depressió més significatius des del punt de vista clínic", assenyala Teodora Markova, una de les investigadores.
Tot i això, els resultats no demostren que la tau provoqui directament depressió ni que tenir més símptomes depressius impliqui necessàriament desenvolupar Alzheimer. Segons afegeix Markova, "seguir aquestes trajectòries, observar com es relacionen els canvis primerencs en l'estat d'ànim amb els resultats clínics posteriors i establir relacions amb altres mètodes que monitoren el desenvolupament de la malaltia d'Alzheimer proporcionarà més claredat sobre els mètodes per a determinar quines persones poden tenir un risc més elevat".