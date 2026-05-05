Així es podria detectar l'inici de l'Alzheimer abans dels símptomes, segons un estudi

Un simple anàlisi de sang podria canviar per sempre la detecció de l'Alzheimer. Així ho revela un estudi publicat a la revista científica Science, que obre la porta a diagnosticar la malaltia de manera precoç i no invasiva, un pas clau per a avançar cap a tractaments preventius i frenar el deteriorament cognitiu abans que sigui irreversible.
Es tracta d'una recerca duta a terme per experts de l'Institut de Recerca sobre la Demència del Regne Unit. Concretament, la investigació revela un biomarcador sanguini recentment desenvolupat, la tau 217 fosforilada (pTau217), que permet la detecció de canvis patològics primerencs associats amb la malaltia d'Alzheimer sense procediments invasius.
La malaltia d'Alzheimer es desenvolupa molts anys abans que n'apareguin els símptomes, amb processos subjacents com ara l'acumulació de plaques amiloides, la patologia tau, la neuroinflamació i la pèrdua neuronal. Un punt d'inflexió clau es produeix quan l'acumulació de beta-amiloide desencadena la fosforilació de tau, fet que condueix als danys neuronals i a l'eventual deterioració cognitiva.
Segons els autors d'aquest nou treball, la identificació i validació de pTau217 permet la detecció in vivo altament específica de la transició de l'acumulació d'amiloide al dany neuronal induït per tau, la qual cosa possibilita l'estudi i la identificació d'aquesta etapa primerenca de la malaltia, prèviament inaccessible. Per als estudiosos, "el pròxim desafiament serà desenvolupar teràpies que interrompin directament la inducció i propagació de la patologia tau detectada per la pTau217 plasmàtica".
Millorar els resultats dels pacients
Els experts de l'Institut de Recerca sobre la Demència també han subratllat que "en última instància, l'impacte d'aquest progrés diagnòstic dependrà que els nous biomarcadors puguin utilitzar-se de manera que millorin significativament els resultats dels pacients, un cop es disposi de teràpies preventives eficaces".
A diferència d’altres parts del cos, el cervell no pot regenerar les neurones que es perden, de manera que és clau protegir-lo i estar atents als senyals que indiquen que alguna cosa no funciona correctament. Per això, la detecció precoç esdevé clau per protegir la salut cerebral a llarg termini.