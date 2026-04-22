L'ingredient de la cuina catalana que protegeix el cervell contra l'Alzheimer, segons la Fundació Pasqual Maragall

Encara avui dia, l'Alzheimer és una malaltia complexa de la qual encara no se'n coneix la causa principal. L'evidència científica, però, apunta cada vegada més a una combinació de factors de risc. Tot i que alguns, com l'edat o la genètica, no es poden modificar, d'altres sí que depenen dels hàbits de vida. En aquest sentit, diversos estudis indiquen que fins a un de cada tres casos d'Alzheimer es podria evitar adoptant determinades rutines.
Segons la Fundació Pasqual Maragall, entre aquests hàbits clau hi ha l'exercici físic regular, l'estimulació cognitiva, mantenir relacions socials de manera activa i dormir bé. L'alimentació, però, juga un paper clau. Segons Nina Gramunt, neuropsicòloga i directora tècnica de l'Àrea Social i Divulgació de la fundació, "la nutrició té un paper fonamental per gaudir d'un bon estat de salut general i també cerebral: ens ajuda a controlar els factors de risc cardiovascular i, alhora, a protegir-nos davant del deteriorament cognitiu i la demència".
En aquest sentit, la doctora assenyala que "tenim una gran sort" perquè la dieta mediterrània és "reconeguda científicament pel seu valor preventiu en malalties cardiovasculars i, molt probablement, a l'Alzheimer”. Dins d'aquesta dieta, a més, hi ha un element català típic que contribueix a cuidar el nostre cervell: el sofregit. Segons expliquen des de la Fundació, "els sofregits de tomàquet, all, porro o ceba són molt recomanables, especialment acompanyats de verdures, pasta o arrossos". Cal menjar-ne almenys un parell de cops per setmana.
Pilars de la dieta mediterrània
D'altra banda, des de la fundació donen altres consells en relació amb l'alimentació per protegir el cervell. Recomanen prioritzar l’oli d’oliva verge extra com a greix principal i apostar per aliments frescos, de temporada i poc processats. La base de la dieta ha de ser vegetal, amb presència diària de fruita i verdura, a més de llegums i fruits secs de manera regular, i cereals preferiblement integrals. També destaquen la importància del peix -especialment el blau- diverses vegades per setmana, mentre que la carn vermella i els productes processats s’haurien de limitar.
A més, insisteixen en la importància de la hidratació, amb entre un litre i mig i dos litres d’aigua al dia, i en cuinar amb tècniques saludables com el vapor, el forn o la planxa, evitant fregits i arrebossats. Alhora, recomanen reduir el consum de sal, sucres i aliments ultraprocessats. Tot plegat, combinat amb exercici físic moderat, un bon descans i una vida social i mental activa, contribueix a mantenir el cervell en forma i a reduir el risc de patir Alzheimer.