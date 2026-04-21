El còctel de la longevitat que recomana una terapeuta nutricional: «Repara i rejoveneix les cèl·lules»

L'interès per mantenir-se en forma i amb bona salut augmenta amb el pas dels anys, quan es va notant al cos i la ment el deteriorament natural de les cèl·lules, les articulacions, els ossos i la musculatura. És un fet que ningú pot evitar, però sí que podem controlar i, de fet, inclús podem fer que el procés d'envelliment sigui més lent.
En aquest sentit, els hàbits quotidians, l'estil de vida i algunes decisions clau poden influir-hi. De fet, una bona i variada dieta, mantinguda al llarg del temps, pot donar com a resultat un procés d'envelliment més sa i llarg, és a dir, seria el més semblant a tenir la clau de la longevitat. En aquest sentit, la terapeuta nutricional Rhian Stephenson comparteix els secrets per comprimir aquest secret en un còctel.
Els ingredients secrets de la longevitat
"Aquest smoothie sempre em ve genial, em sadolla durant hores i és molt nutritiu", explica Rhian Stephenson, sobre el còctel que l'ajuda a reparar i rejovenir les cèl·lules del cos. Per a la nutricionista, la clau de la longevitat està en la bona gestió del sucre en sang i en tenir cura de la qualitat i el tipus d'aliments que s'ingereixen.
En la recepta del seu còctel, es barregen ingredients que compleixen amb tots els requisits per fer el que Stephenson anomena una "neteja de longevitat":
- Rodanxes de cúrcuma pelada i gingebre: aquests dos aliments tenen qualitats antiinflamatòries que ajuden l'organisme intestinal a treballar millor i de manera més lleugera.
- Una cullerada de llavors de xia: aquesta llavor aportar aminoàcids i fibra que són molt saludables pel trànsit intestinal.
- Un alvocat: és un ingredient amb molta quantitat de greix saludable.
- Dos dàtils: per l'alt contingut en fibra que contenen i la dolçor natural que aporten a qualsevol plat.
- Tres grapats de fruits vermells congelats variats: per les característiques antioxidants que contenen.
- Un grapat de fulles verdes: per la seva aportació de vitamines, minerals i polifenols.
La nutricionista recomana barrejar tots aquests ingredients en la batedora amb 250 ml d'aigua i 250 ml de llet vegetal, afegint més aigua si cal, i d'aquesta manera ja està llest el còctel clau per la longevitat. La recepta és per a dues persones, però es poden adaptar les quantitats i els ingredients segons el gust, sempre internant mantenir els beneficis diversos per a la salut.