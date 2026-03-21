El senyal als ulls que pot indicar risc d’Alzheimer anys abans dels símptomes, segons un estudi

Sovint es diu que els ulls són un reflex de l'ànima, i ara també podrien ser-ho del cervell, segons la ciència. Diversos estudis recents apunten que l'anàlisi de la retina pot oferir pistes clau sobre el risc de patir malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer, fins i tot abans que apareguin els primers símptomes.
La tecnologia i, especialment, la intel·ligència artificial estan transformant de manera accelerada el camp de la salut, obrint la porta a diagnòstics més ràpids, precisos i accessibles. En els darrers anys, els avenços en anàlisi de dades i imatge mèdica han permès detectar malalties en fases cada vegada més primerenques, fins i tot abans que apareguin els símptomes.
Segons una investigació recent publicada a la revista Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, l'ús de tecnologies basades en intel·ligència artificial permet analitzar imatges de la retina i identificar patrons associats a aquesta malaltia amb una precisió superior del 96%.
La retina, un mirall del cervell
Els experts expliquen que la retina no és una estructura qualsevol: forma part del sistema nerviós central i comparteix característiques amb el cervell. Aquesta connexió directa és el que la converteix en una eina especialment útil per detectar canvis neurològics.
Diversos estudis han identificat alteracions en la retina de persones amb Alzheimer, com la presència de dipòsits de proteïnes o canvis en les cèl·lules nervioses, que també es produeixen al cervell. A més, tècniques com la tomografia de coherència òptica (OCT) permeten observar els vasos sanguinis i les capes de la retina de manera no invasiva, facilitant un diagnòstic més accessible i ràpid.
Detectar la malaltia abans dels símptomes
Un dels grans avenços d'aquestes investigacions és la possibilitat de detectar l'Alzheimer en fases molt inicials. Alguns estudis indiquen que els canvis a la retina poden aparèixer abans que els símptomes cognitius siguin evidents.
De fet, investigacions recents apunten que les alteracions en zones perifèriques de la retina podrien ser un dels primers indicadors de la malaltia, molt abans que les proves tradicionals ho detectin. Això obre la porta a un diagnòstic precoç, clau per poder intervenir abans que el deteriorament cerebral sigui irreversible.
Una alternativa més accessible i menys invasiva
Actualment, moltes de les proves per detectar l'Alzheimer -com les puncions lumbars o les proves d'imatge cerebral- són costoses o invasives. En canvi, l'estudi de la retina ofereix una alternativa més senzilla, ràpida i econòmica. Els especialistes consideren que, en el futur, una simple revisió ocular podria ajudar a identificar persones amb risc i facilitar un seguiment precoç de la malaltia.
L'Alzheimer és la forma més comuna de demència i representa entre el 60% i el 70% dels casos. Només a Espanya afecta prop de 800.000 persones, una xifra que continua creixent amb l'envelliment de la població.