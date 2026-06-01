El senzill truc de l'ampolla a la cisterna per reduir el consum d'aigua al lavabo

Estalviar llum i aigua és, cada cop més, una prioritat per a la població catalana. Amb una primavera i un estiu cada vegada més calorosos, les llars veuen augmentar el consum d'energia i d'aigua per fer-hi front. El repte és com estalviar a la factura i com incorporar alternatives sostenibles en el dia a dia. Al lavabo, en aquest sentit, la solució no implica necessàriament comprar un vàter nou de baix consum, sinó recórrer a mesures senzilles com ara el truc de l'ampolla d'aigua.
El truc de l'ampolla d'aigua a la cisterna
Així és. Col·locar una ampolla d'aigua plena dins la cisterna del lavabo pot ajudar a estalviar aigua. Això és perquè l'ampolla ocupa espai i fa que el dipòsit s'ompli amb menys aigua abans que el flotador tanqui el pas. Aquest truc contribueix a reduir la quantitat d'aigua que s'utilitza cada cop que es tira la cadena.
El primer que cal és agafar una ampolla d'aigua de plàstic plena i ben tancada, per evitar fugues i que no floti dins la cisterna. Després, es col·loca en un lateral, lluny del mecanisme de descàrrega i del flotador, per evitar que alteri el bon funcionament del lavabo.
Cal apuntar, però, que alguns lavabos estan dissenyats per funcionar amb una quantitat específica d'aigua cada cop que en fem ús. Per això, aquest truc no serveix per a tots els lavabos. Alhora, existeixen alguns models nous que ja estan dissenyats per a un consum d'aigua reduït, de manera que aquest truc no serà necessari.
Altres maneres d'estalviar aigua
L'organització especialitzada en sostenibilitat Fundación Aquae apunta que el sistema de descàrrega del lavabo és una de les principals maneres d'evitar el malbaratament d'aigua. En aquest sentit, recorden que la majoria dels dispositius tenen dos botons per a regular la quantitat d'aigua que utilitzem quan tirem la cadena. El més petit permet reduir-la fins a tres litres, mentre que amb el botó més gran s'acostuma a alliberar sis litres.
Un altre consell de l'organització és evitar llençar mocadors o bastonets per a no augmentar innecessàriament la despesa d'aigua. Alhora, Fundación Aquae recomana evitar tirar la cadena quan només hàgim llençat al vàter un tros de paper higiènic.