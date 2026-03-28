L'indici primerenc d'Alzheimer que acostuma a passar desapercebut: «Indica com funciona el nostre cervell»

L’Alzheimer és una de les malalties neurodegeneratives més freqüents i afecta milions de persones arreu del món. Es caracteritza per un deteriorament progressiu de la memòria i de les funcions cognitives, amb un impacte profund tant en la qualitat de vida de qui la pateix com en el seu entorn.
Tot i que no té cura, cada cop hi ha més evidència que una part del risc es pot reduir adoptant hàbits saludables i identificant a temps els factors que poden afavorir-ne l’aparició. Per això, la prevenció i la detecció precoç esdevenen claus per protegir la salut cerebral a llarg termini.
A diferència d’altres parts del cos, el cervell no pot regenerar les neurones que es perden, de manera que és clau protegir-lo i estar atents als senyals que poden indicar que alguna cosa no funciona correctament.
Un factor rellevant que passa desapercebut: l'estat d'ànim
El psiquiatre Daniel Amen aborda aquesta qüestió en les seves publicacions al seu perfil de TikTok, on identifica alguns dels indicadors de l'Alzheimer que, normalment, passen desapercebuts perquè es normalitzen i, en realitat, són alertes.
Un dels primers és la pèrdua de memòria. Segons explica Amen al vídeo, malalties com l’Alzheimer poden començar a desenvolupar-se molts anys abans que apareguin els símptomes evidents, i tenir una memòria pitjor que en el passat pot ser un primer avís.
Un altre aspecte a tenir en compte és la dificultat per prendre decisions o una impulsivitat més gran. Aquest tipus de conductes poden estar relacionades amb una menor activitat del lòbul frontal, l’àrea encarregada de regular el comportament i el judici.
La manca de concentració i la tendència a distreure’s amb facilitat també poden indicar que el cervell no està funcionant de manera òptima, sobretot si es tracta d’un canvi progressiu que s’ha accentuat amb el temps. Finalment, l’estat d’ànim també és un factor rellevant. Els trastorns com la depressió o el decaïment emocional poden estar vinculats a un risc més elevat de desenvolupar problemes cognitius, fet que reforça la importància de tenir cura tant de la salut mental com de la cerebral.
Diversos estudis han demostrat que les persones amb antecedents de depressió presenten un risc més elevat de desenvolupar deteriorament cognitiu o demència al llarg dels anys. Per exemple, investigacions clíniques com la publicada en la revista Enfermería Global, indiquen que una història de depressió crònica pot augmentar significativament la probabilitat de patir demència, especialment formes com l’Alzheimer.
També s’ha vist que la depressió pot actuar no només com a factor de risc, sinó també com a símptoma precoç o accelerador del deteriorament cerebral, afavorint processos com la inflamació neuronal o la pèrdua de connexions sinàptiques. Aquest conjunt d’evidències reforça la idea que la salut mental i la salut cognitiva estan estretament connectades. Per això, detectar i tractar a temps trastorns com la depressió no només millora el benestar emocional, sinó que també pot contribuir a reduir el risc de deteriorament cognitiu i a protegir el cervell a llarg termini.