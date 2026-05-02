El nivell de colesterol a partir del qual incrementa el risc de demència i Alzheimer

Les persones amb nivells baixos de colesterol de lipoproteïna de baixa densitat (LDL-C), conegut popularment com a colesterol dolent, tenen un risc menor de patir demència i Alzheimer, segons mostra un estudi de la Universitat de Hallym (Corea del Sud) publicat al Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry. A més, els investigadors han acotat el valor a partir del qual incrementa el risc de demència.
Això vol dir que, a partir de 0,8 mmol/L (<30 mg/dL), el risc incrementa, i els efectes són especialment notoris a partir de l'1,8 mmol/L (<70 mg/dL). Dit d'una altra manera, el risc de patir demència o Alzheimer incrementa notablement amb l'increment del colesterol dolent des de l'1,8 mmol/L (<70 mg/dL), però ja es produeix a partir del 0,8 mmol/L (<30 mg/dL).
Concretament, els nivells de C-LDL inferiors a 1,8 mmol/L (<70 mg/dL) es van associar amb una reducció del 26% en el risc de demència per totes les causes i del 28% en el risc de demència relacionada amb la malaltia d'Alzheimer, en comparació amb els nivells (>130 mg/dl). Amb nivells de c-LDL inferiors a 1,4 mmol/L (<55 mg/dL), es va observar una reducció del 18% d'ambdues malalties, i quan els nivells de c-LDL van baixar per sota de 0,8 mmol/L (<30 mg/dL), la reducció del risc va desaparèixer.
Per abordar l'estudi, els autors van consultar dades recopilades per 11 hospitals universitaris sobre pacients ambulatoris adults sense diagnòstic previ de demència, als quals se'ls va fer un seguiment d'almenys 180 dies després de la prova de c-LDL. Ara bé, com que és un treball observacional, no pot establir una relació causal definitiva i presenta limitacions, com a factors de confusió no mesurats i variabilitat en la precisió diagnòstica entre hospitals.
La manera de preparar el cafè per evitar que incrementi el colesterol
El cafè és l'aliat històric dels treballadors i estudiants per afrontar les primeres hores del dia. La cafeïna no és, però, el seu únic atractiu, ja que els antioxidants també protegeixen les cèl·lules de l'estrès oxidatiu i hi ha estudis que apunten que pot prevenir l'aparició de malalties com el càncer o l'Alzheimer. Si bé, la gastroenteròloga i endoscopista Karen Alarcón ha alertat que no tots els formats de cafè són iguals i que n'hi ha alguns que provoquen un increment del colesterol.
En una publicació a Instagram, Alarcón explica que els cafès torrefactes, torrats amb sucre, estan contraindicats perquè són processats, el gra està cremat i contenen sucres afegits. Dit això, subratlla que hi ha estudis que demostren que el cafè expresso és el que més pot elevar el colesterol, ja que no està filtrat i conté algunes substàncies químiques com els diterpens, el cafestol i el kahweol que augmenten el risc de malalties cardiovasculars.
Segueixen el cafè expresso el de premsa francesa i l'instantani o soluble. Així, el cafè que conté menys diterpens i que, per tant, té un impacte menor en l'increment del colesterol a la sang, és el de filtre de paper, preferiblement l'ecològic per evitar el clor.