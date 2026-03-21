El municipi que és al centre geogràfic de Catalunya: aquest és el cor del país

Hi ha un municipi que es troba exactament al cor de Catalunya. Això vol dir que les seves coordenades coincideixen de manera perfecta amb el centre geogràfic del país. En aquesta localització, convergeixen les coordenades exactes que divideixen Catalunya de forma equidistant.
El paisatge que envolta el centre geogràfic de Catalunya està marcat per la bellesa rural i els contrastos que expliquen la història geogràfica i humana de la zona. L’any 1998, un devastador incendi va arrasar gran part del terme municipal, deixant una empremta inesborrable al territori. No obstant això, la regeneració de la natura ha anat guanyant terreny, convertint l’espai en un exemple de resiliència. Avui, els visitants poden gaudir d’un escenari que combina muntanyes, boscos i camins plens d’encant.
Es tracta de Pinós, a la comarca del Solsonès. Està format per cinc nuclis —Ardèvol, Vallmanya, Sant Just d’Ardèvol, Pinós i Matamargó—, i és conegut per la seva peculiar ubicació estratègica. La part central del terme es presenta com una espina dorsal amb altituds d’entre 700 i 800 metres, vertebrant les conques del Llobregat i del Segre. Aquest és un punt d’observació natural privilegiat, on el relleu sembla haver estat modelat per oferir vistes panoràmiques insuperables.
Pinós, un municipi estratègic
El punt culminant d’aquesta zona és la serra de Pinós, amb 930,6 metres d’altitud. Aquest és, sens dubte, un indret que convida a l’exploració, sigui a peu, amb bicicleta o simplement gaudint del silenci i la tranquil·litat que caracteritzen aquest lloc tan singular.
A més del seu interès geogràfic per ser el centre de Catalunya, el municipi és ric en patrimoni històric i cultural. El Santuari de Pinós és un dels grans atractius de la zona, no només per ser un punt de pelegrinatge, sinó també per la seva arquitectura i la connexió amb el passat religiós de la comarca. Per aquells que gaudeixen de la gastronomia local, l’oferta de productes típics també fa que valgui la pena la visita.
Un paisatge que explica una història
Un dels aspectes més fascinants de Pinós és com el paisatge narra una història de superació. Els boscos cremats durant els incendis dels anys noranta han estat substituïts per una vegetació que ha tornat a arrelar amb força, oferint avui dia un espectacle natural que canvia amb les estacions. Les tonalitats verdes de la primavera deixen pas als colors daurats de la tardor, fent que cada visita a aquest indret sigui única.
Aquesta zona és també un testimoni del fort vincle entre la natura i la gent de la comarca. Amb un estil de vida basat en l’agricultura, la ramaderia i el turisme sostenible, els habitants de Pinós han sabut adaptar-se als desafiaments del territori, mantenint viu un patrimoni que és part essencial de la identitat catalana.