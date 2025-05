La impressionant «muralla xinesa» a tocar de Catalunya que segur que no coneixes

Catalunya té la seva "Gran Muralla xinesa" particular. És natural i no és una muralla com a tal, però la gran similitud amb la característica construcció del país asiàtic, amb un corredor elevat sobre dos murs de pedra, fan inevitable el paral·lelisme. Es tracta de la muralla de Finestres, que es troba a la vora del pantà de Canelles i fa de frontera natural entre Osca i Lleida.

És un accident geogràfic natural i, de fet, l'única construcció humana a la zona és l'ermita romànica de Sant Vicenç de Finestres, l'últim vestigi del castell dels segles XI i XII aleshores al punt més elevat de la muralla. La inundabilitat de l'àrea ha provocat que el poble fos abandonat els anys seixanta del segle XX i actualment no hi viu ningú a prop.

Tot i això, s'hi pot accedir fent senderisme i l'embassament també ofereix la possibilitat d'anar en caiac. La formació rocosa travessa el canal de Canelles i està senyalitzada per fer-hi excursions, pel qual és un gran atractiu per als enamorats del turisme de muntanya. Per arribar-hi, el bloc excursionista Maifemcim.cat detalla l'accés en cotxe.