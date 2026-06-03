Aquest és el poble més bonic per visitar durant el mes de juny, segons «National Geographic»

Amb l'arribada de la calor, aprofitar el cap de setmana per fer una breu escapada en família i fugir de la rutina sempre és una bona opció. Com cada mes, la prestigiosa revista internacional National Geographic elabora un seguit de recomanacions per descobrir la bellesa del país. La recomanació per aquest juny és Durro, un petit poble situat al cor dels Pirineus, a la Vall de Boí. Es tracta d'una entitat descentralitzada de l'Alta Ribagorça que, fins a mitjans del segle passat, era un municipi independent.
Durro es troba enlairat a 1.386 m d'altitud, damunt la riba dreta del riuet de Durro, afluent del Barranc Gros, que alhora desguassa per l'esquerra de la Noguera de Tor. Tot i que no té estructura de poble tancat, ja que no compta amb un recinte emmurallat, les cases sí que fan de límit del terme municipal. La seva nomenclatura, tal com indica el lingüista Joan Coromines, es remunta al basc, i és un dels pobles del Pirineu català que té arrel en aquesta llengua.
National Geographic destaca aquest petit poble català per sobre la resta per la seva riquesa paisatgística, en un entorn natural "privilegiat", però també per la seva riquesa cultural. Un dels monuments més destacats de Durro és la seva església, la qual sobresurt per l'amplitud de la seva nau. També pel seu campanar, d'estil romànic -característic de la Vall de Boí-, i pels diferents estils arquitectònics que s'han anat compaginant a l'església a causa del pas del temps.
Altres punts d'interès
La revista internacional també destaca l'ermita de Sant Quirc, que data del segle XII. La seva ubicació, a més de 1.500 metres d'altitud, ofereix unes impressionants vistes panoràmiques de la vall. Malgrat que és un edifici modest -com a mínim en dimensió-, conserva elements que reflecteixen diferents etapes de la història de l'art religiós a la regió. La seva riquesa cultural va més enllà de l'arquitectura, ja que també té molts elements de la cultura popular arrelats, com la baixada de les falles per Sant Joan.