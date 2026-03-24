Els millors hotels dels Països Catalans on viatjar en família, segons «National Geographic»

S'acosta Setmana Santa i, com de costum, molts catalans aprofiten aquestes dates assenyalades per fer una escapada en família. Més enllà del destí, un dels principals aspectes a tenir en compte a l'hora de planificar unes vacances és l'allotjament. La prestigiosa revista internacional National Geographic ha elaborat un llistat dels millors hotels on viatjar amb els menuts de casa, dels quals tres es troben dins els Països Catalans. Els destaquen per sobre la resta per la gran varietat d'activitats que els nens poden fer per passar-ho bé sense haver de sortir de l'hotel.
Tots aquests establiments dels Països Catalans disposen de piscina privada, estan situats molt a prop de la platja i també s'hi poden fer diverses activitats lúdiques. Des de National Geograhpic remarquen que són hotels ideals per gaudir durant el bon temps. Generalment, els destins de costa -on s'ubiquen aquests hotels- triomfaven especialment durant l'estiu, però des de fa uns anys, Setmana Santa, que enguany ja cau en primavera, també ha esdevingut un bon moment de l'any per gaudir d'unes vacances en aquestes zones dels Països Catalans. Per alguns, fins i tot, un moment millor, ja que les temperatures són més agradables que al juliol o l'agost.
Hotel Cala d'Or Platja
La primera recomanació de la revista nord-americana és Hotel Cala d'Or Platja. Es tracta d'un hotel de tres estrelles situat a la costa sud-est de l'illa de Mallorca. Destaquen aquest hotel mallorquí per la gran quantitat d'activitats pensades per la canalla que organitzen dins l'establiment, les quals permeten que els adults vagin a gaudir de les platges i la gastronomia de l'illa mentre els menuts gaudeixen dins l'hotel.
A banda d'activitats organitzades, l'espai també disposa de parc aquàtic propi amb tobogans, dues piscines a l'aire lliure i un parc infantil. Són alguns dels espais pensats per als més menuts de casa. Cal tenir en compte, a més, que cap d'aquestes activitats suposa un cost addicional per als clients.
Hotel Best Cap Salou
La segons recomanació de National Geographic és l'Hotel Best Cap de Salou, a l'emblemàtica Costa Daurada. Aquest hotel, de la mateixa manera que la recomanació mallorquina, també disposa del seu propi parc aquàtic amb tobogans. A banda, des de l'establiment també organitzen activitats pensades per la canalla i disposen de sales de jocs recreatius.
Des de la revista destaquen que és un espai on els adults poden relaxar-se a les diferents terrasses de l'hotel mentre els menuts de casa gaudeixen de les activitats i els espais organitzats. A banda, també és un hotel situat molt a prop del parc d'atraccions Port Aventura, cosa que el converteix en un bon destí per gaudir d'uns dies de vacances en família.
Insotel Punta Prima Prestige Suites & Spa
Per últim, la tercera recomanació de la revista internacional als Països Catalans és l'Insotel Punta Prima Prestige Suites & Spa, situat a Menorca. Es tracta d'un complex d'apartaments on els menuts poden gaudir de diverses activitats lúdiques supervisades. També tenen diverses piscines per a infants i zones de joc habilitades. La seva ubicació, a escassos tres-cents metres de la costa, el converteix en un bon destí per a una escapada familiar.