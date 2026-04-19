El poble medieval a Catalunya que molts no coneixen i que captiva tots els visitants

Tots els pobles de Catalunya tenen el seu encant particular que els fa diferents de la resta. Alguns són més turístics i reben visitants durant tot l'any, però d'altres encara es troben refugiats i amagats de les grans masses, ideals per descobrir en una escapada de cap de setmana.
Un d'aquests casos és un poble medieval situat a les comarques de Ponent i que deixa tots els visitants captivats. Es tracta de Guimerà, un petit poble de l'Urgell amb encant i amb un gran i valuós conjunt històric-artístic. El municipi manté en els seus carrers l'estructura medieval, en constant pujada, fins a arribar a l'església de Santa Maria i al que queda del castell, des d'on es pot gaudir d'unes bones vistes de la plana.
Amb tot just 246 habitants, segons les últimes dades de població, Guimerà es troba a mig recorregut del riu Corb, a 555 metres d'altitud. Es tracta d'un poble escalonat amb una organització urbanística i una arquitectura poc vistes en altres indrets del país. Els seus carrers d'estètica medieval -però ben conservada- són un laberint ideal per perdre's i descobrir tots els indrets del poble.
Què es pot veure a Guimerà?
Un dels punts d'interès és la Plaça Major del municipi, que data del segle XII i on es troba alguns dels negocis de més longevitat. A partir d'allà, es poden recórrer els carrers d'arcs i galeries i es pot fer una aturada al Museu de Guimerà. Sobre l'església de Santa Maria, també data dels segles XII i XII i se situa en una gran roca sota les ruïnes del castell.
Més enllà de l'exterior de la parròquia, el seu interior està replet de colors i dins s'hi conserva el Gran Retaule de Santa Maria de Guimerà. Es tracta d'una obra duta a terme entre els anys 1402 i 1412 pel pintor gòtic Ramon de Mur. També hi ha el retaule de Josep Maria Jujol, deixeble d'Antoni Gaudí.
Però el gran emblema de Guimerà és sense dubte la torre cilíndrica que es pot observar des de qualsevol part del municipi. Ara està envoltada de ruïnes, però en algun moment va ser una fortalesa aixecada entre els segles X i XI per protegir-se de la Reconquesta. Tant al castell com a la torre s'hi pot accedir de manera gratuïtat i sense horaris.