El símptoma als peus que anticipa el càncer de pell, segons els dermatòlegs

El melanoma és el tipus de càncer de pell més agressiu i es caracteritza per una ràpida propagació, tal com alerta la Acadèmia Estatunidenca de Dermatologia, que defensa que és vital controlar els símptomes inicials per poder tractar la malaltia a temps. Per això, més enllà de revisar les pigues visibles, recomana vigilar els peus, ja que és on es pot detectar un senyal definitiu que es pateix aquest càncer de pell.
Concretament, l'Acadèmia Estatunidenca de Dermatologia crida a revisar les ungles, les plantes dels peus i els espais entre els dits de manera regular. Cal anar al metge si s'identifica una línia negra o marró sota l'ungla, així com taques vermelloses a qualsevol part del peu. També, si hi ha una taca permanent on anteriorment hi havia hagut una ferida o una llaga que no acaba de cicatritzar mai.
I, si es percep que les taques es fan grans, és un senyal inequívoc que convé consultar amb un especialista. D'aquesta manera, es pot detectar el melanoma quan encara no s'ha desenvolupat i es pot optar a un tractament més efectiu i menys agressiu, tal com subratllen els especialistes.
Què indiquen les taques blanques a les ungles?
D'altra banda, sempre s'ha dit que les taques blanques a les ungles indiquen una deficiència de calci a l'organisme. Si bé, no hi ha evidència científica que existeixi una relació de causalitat, tal com explica el podòleg i divulgador Manuel Vidal en un vídeo a les xarxes socials. També ho assegura a Infosalus la dermatòloga de la Clínica Universitat de Navarra (CUN) Irene Palacios, que detalla que es tracta d'una alteració coneguda com a leuconíquia.
¿Tienes manchas blancas en las uñas? No es lo que piensas… ¿Alguna vez te han salido manchitas blancas en las uñas y te han dicho que es falta de calcio? ❌ Mito desmontado: eso se llama leuconiquia y suele deberse a microtraumatismos en la base de la uña (matriz), como golpes, manicuras agresivas o simplemente hábitos del día a día. ✔️ Es benigna en la mayoría de los casos, pero si notas que aparecen con mucha frecuencia o afectan a varias uñas, consulta con un profesional. 📍En podología también las vemos en las uñas de los pies, y muchas veces nos dan pistas de hábitos o calzado inadecuado.
La doctora assegura que, en principi, no suposa cap afectació greu i que no hi ha cap tractament per pal·liar-ho. Simplement, cal esperar que les ungles creixin i, si les taques es veuen antiestètiques, sempre es poden pintar. De vegades, però, aquestes taques blanques a les ungles s'associen amb problemes alimentaris, per la qual cosa reforçar una alimentació sana pot prevenir-ne l'aparició. D'altra banda, poden aparèixer per microcontusions a les ungles que sovint passen desapercebudes. Així, teclejar l'ordinador amb força o mossegar-se, per exemple, poden contribuir a la seva aparició.
En la majoria de casos, les taques blanques s'associen amb traumatismes o manicures. En altres ocasions també amb quimioteràpia o una infecció sistèmica i, poques vegades, és hereditària en alguns casos. Abans es relacionava amb una manca de calci o zinc, però aquesta associació no està comprovada.