Fer aquestes activitats almenys un cop per setmana frena l’envelliment, segons un estudi

Activitats tan senzilles i rutinàries com llegir una estona cada dia, escoltar música o visitar un museu el cap de setmana podria ser molt més important del que sembla. Més enllà de ser entreteniment i cultura, poden ajudar a alentir l’envelliment del cos gairebé tant com fer exercici físic, segons un nou estudi científic.
La investigació, elaborada per científics de la University College London i publicada a la revista Innovation in Aging, assenyala que les persones que fan regularment activitats artístiques i culturals envelleixen més lentament biològicament. Concretament, fer alguna activitat artística almenys un cop per setmana fa envellir un 4% més a poc a poc que les persones que gairebé mai no en fan.
Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors van analitzar mostres de sang i hàbits de vida -a través d'enquestes- de 3.556 adults. L’objectiu era estudiar els anomenats “rellotges epigenètics”, uns indicadors que permeten calcular com d’envellit està realment el cos a partir dels canvis químics de l’ADN.
Els resultats van descobrir que, com més freqüent i variada era la participació en activitats artístiques i culturals, més jove semblava el cos biològicament. A més, això coincidia en el cas de les persones que feien exercici físic almenys un cop per setmana. En tots aquests casos, el ritme d’envelliment era més lent.
La professora Daisy Fancourt, autora principal de l’estudi, assegura que els resultats “demostren l’impacte de les arts en la salut a nivell biològic”. Segons explica, cada activitat artística aporta estímuls diferents -emocionals, cognitius, socials o fins i tot físics- que poden ajudar a protegir l’organisme del deteriorament associat a l’edat.
D'altra banda, els investigadors també asseguren que aquestes activitats ajuden a reduir l’estrès i la inflamació, dos factors molt relacionats amb l’envelliment prematur i les malalties cardiovasculars.
Els tres pilars per endarrerir l'envelliment
L’estudi concreta que les persones que fan setmanalment hàbits quotidians com llegir abans d’anar a dormir, escoltar música o visitar museus són, de mitjana, un any més joves biològicament que les que no ho fan. Alhora, aquells qui fan exercici setmanalment són, aproximadament, una mica més de mig any més joves.