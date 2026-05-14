El perill de passar massa estona assegut al vàter: provoca hemorroides i incontinència

Segur que a tu també et passa: tens ganes d'anar al lavabo, t'asseus, treus el mòbil "un moment" i comences a fer scroll infinit o a respondre missatges i, sense adonar-te'n, han passat deu minuts. Aquest costum, cada cop més comú, pot ser més perillós del que creus. Dani Dot, fisioterapeuta i osteòpata, ha llançat un crit d'alerta: "Crear molta pressió en aquesta zona pot crear problemes d'hemorroides".
En una entrevista al programa Via Lliure de Rac1, l'expert assegura que la biomecànica de seure al vàter no està pensada per a passar-hi molta estona assegut. Dot adverteix que la postura de la zona pelviana genera una tensió que, mantinguda en el temps, pot acabar passant factura i provocar hemorroides. "Estic convençut que d'aquí a 20 o 30 anys veurem xifres potents", assenyala l'expert en referència a l'augment de casos clínics que preveu en un futur.
A part de les temudes hemorroides, el fisioterapeuta alerta que també estem posant en risc tota la musculatura del sòl pelvià i que això pot causar el prolapse. Això passa "quan la zona de l'anus surt del seu espai", explica Dot, i assegura que "també és un problema", reitera.
@rac1oficial
🤳 Passes hores al lavabo amb el mòbil? Un expert alerta: "Estar massa estona assegut al vàter provoca hemorroides" El fisioterapeuta i osteòpata Dani Dot explica al ‘Via lliure’ que l’estona natural per anar al lavabo hauria de ser de només dos o tres minuts ➡️ Recupera la conversa al web de RAC1!
♬ so original - RAC1 📻
Finalment, l'expert també assenyala que aquesta pressió continuada pot derivar en "problemes d'incontinència", ja que estem sotmetent a la zona a un esforç constant, prolongat i innecessari. En aquest sentit, cal recordar que la majoria de les persones que allarguen l'estona al lavabo és perquè utilitzen el mòbil com a distracció.
"Coll de WhatsApp"
Amb tot, el fisioterapeuta fa una crida a "reeducar tot això" i apunta que, de fet, l'ús del mòbil prolongat al vàter ja té una patologia associada: coll de tortuga o coll de WhatsApp. "Es diu així perquè tirem el cap endavant i estem en flexió cervical", explica Dot, que afegeix que es tracta d'un problema "biomecànic".
En definitiva, si es vol tenir cura de la salut pelviana i cervical, és important evitar passar més temps del necessari assegut al vàter i no convertir aquest moment en una estona d'oci improvisada.