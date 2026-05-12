El paràmetre que permet mesurar l'edat biològica real de cadascú: quants anys té el teu cos?

Dues persones nascudes el mateix dia poden tenir una edat biològica molt diferent. Pot ser que una gaudeixi d'una salut excel·lent i que l'altra pateixi diverses malalties relacionades amb l'edat. Conèixer l'edat biològica és, per tant, clau per prevenir i controlar les necessitats de salut de cadascú i, tal com afirma el catedràtic i director dels estudis de ciències de la salut de la UOC, Salvador Macip, una clau seria poder mesurar amb precisió el grau d'envelliment de cada òrgan, de manera que es pogués establir el grau exacte d'envelliment de la persona.
"Avui dia es parla d'edat biològica d'una manera poc rigorosa. S'intenta condensar un tema molt complex en una sola xifra que no representa de cap manera allò que realment està passant dins del cos", explica l'investigador. Malgrat que encara no és possible mesurar amb precisió el grau d'envelliment, sí que hi ha un elevat nombre d'indicadors que ens poden mostrar algunes pistes, com la llargada dels telòmers o els anomenats rellotges epigenètics, un dels mètodes més utilitzats actualment per establir l'edat biològica.
Aquesta eina, tal com relaten els investigadors, calcula les modificacions químiques que el nostre ADN acumula amb l'edat i que permeten estimar, en major o menor mesura, el grau d'envelliment: "Aquests rellotges seran útils si els gestionem de manera combinada, però no individualment, com se sol fer ara. Són potents a l'hora d'establir relacions entre l'edat d'una població i el seu risc d'emmalaltir, però no ens permeten mesurar de manera exacta el risc d'una persona de patir malalties relacionades amb l'edat", explica el catedràtic de la UOC.
Els riscos ètics de definir el grau d'envelliment
Definir el grau d'envelliment d'una persona no és tasca fàcil, i els experts també apunten que té alguns riscos ètics. De fet, en l'estudi, el director dels estudis de ciències de la salut de la UOC alerta de la "lleugeresa amb la qual fem servir el terme edat biològica": "El risc és interpretar una estadística com una certesa: l'edat biològica estimarà el teu risc d'emmalaltir amb l'edat, però no et podrà dir amb seguretat si tindràs o no una determinada malaltia", argumenta l'expert.
En aquest sentit, davant aquesta situació, Macip apunta que les dades de l'edat biològica podrien servir per "discriminar" algunes persones: "Per exemple, negant-los una assegurança de salut privada", assevera l'expert.