El senzill test que es pot fer a casa per comprovar el grau d'envelliment

Com la comunitat mèdica en general, el genetista de la Facultat de Medicina de la Universitat de Harvard David Sinclair posa l'accent en la diferència entre l'edat cronològica, marcada pel temps, i la biològica, determinada per les característiques de l'organisme. Per això, és convenient parar atenció als senyals del cos i el metge de família Jordi Mestres ha compartit al Tot es mou de TV3 una prova senzilla que es pot fer a casa per avaluar el grau d'envelliment de cadascú.

Concretament, el test fa referència a l'envelliment muscular i permet identificar un predictor de risc de caigudes. Consisteix a seure i aixecar-se d'una cadira amb els peus junts i les mans creuades a les espatlles durant 30 segons. Si és possible, per evitar que la cadira es mogui i es pugui produir una caiguda durant la prova, el metge recomana recolzar-la contra una paret i, si la persona és gran, fer-ho amb supervisió.

Si després dels 30 segons no s'han superat les vuit repeticions, vol dir que la persona té una debilitat muscular que suposa un risc elevat de caigudes. En tot cas, en cas de dubtes sempre cal consultar amb un metge de manera presencial.