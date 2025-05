Tanca una de les xarxes socials més utilitzades el segle XXI

El món ha perdut aquest dilluns una part del passat immediat amb el tancament d'una de les aplicacions de trucades i missatgeria més utilitzades del segle XXI. I és que Microsoft ha executat tancament definitiu de l'aplicació de comunicació Skype, que formava part del seu catàleg de serveis des del 2011. La decisió s'emmarca en l'aposta per Teams com a nova aplicació de trucades i missatgeria de referència.

En concret, Microsoft va donar de termini fins aquest dilluns 5 de maig als usuaris perquè fessin la transició de Skype a Teams, amb la possibilitat d'usar les mateixes credencials o d'exportar les dades de les comunicacions. Teams, llançada el 2017, ofereix moltes de les funcions principals que disposava Skype, com ara les trucades individuals i grupals, la missatgeria, l'ús compartit de fitxers i la integració del calendari.

Per la seva banda, Skype va aparèixer el 2003 i va ser adquirida per Microsoft el 2011 per 8.500 milions de dòlars. Durant anys, ha estat l'opció preferida entre els usuaris de telèfons mòbils i ordinadors per comunicar-se amb amics i familiars, tot i que els últims anys ha quedat eclipsada per plataformes alternatives gratuïtes com la mateixa Teams de Microsoft, Slack, Zoom o Google Meet, entre d'altres.

D'aquesta manera, la companyia tecnològica ha habilitat l'inici de sessió a la versió gratuïta de Teams amb les credencials de Skype en un dispositiu compatible, amb l'objectiu que els xats i els contactes apareguessin automàticament a l'aplicació i es pogués reprendre l'activitat, segons ha explicat Microsoft en un comunicat. La multinacional tecnològica va informar que aquest tancament només afecta els usuaris de Skype gratuïts, mentre que els de Skype Empresarial podran mantenir l'activitat.