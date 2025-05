Tito Álvarez s'acomiada de la primera línia del taxi: «He petat»

L'anomalia que representava Tito Álvarez, portaveu de la principal associació de taxistes de Barcelona, desapareixerà a poc a poc. El representant del sector del taxi té previst fer un pas enrere i deixar d'ocupar l'espai públic que ha habitat els darrers anys. Els motius tenen a veure amb la salut, segons explica ell mateix en una carta dirigida als companys de professió. "Seria mentida dir que estic bé. Fa mesos que no dormo més de tres hores seguides. El cap em va a mil per hora. Fins que he petat. He tingut dos episodis molt greus en els quals he perdut el control de la meva ment", escriu Álvarez. Ara té previst posar-hi remei mentre s'allunya de la primera línia.

Així, en el futur, la seva insòlita figura, sovint tan espontània com desbordada, quedarà integrada dins el col·lectiu de l'associació Élite Taxi, com un més. "Continuaré assessorant, donant suport i guiant. Però també necessito ser en Tito, el pare, l'amic, la persona", ha volgut deixar clar el conductor de taxis reconvertit en figura sindical, després d'haver liderat a l'esfera pública l'oposició al model de negoci de plataformes i aplicacions com Uber, Cabify, Bolt o Freenow els darrers anys.

La decisió té a veure amb la salut mental, assegura. "No m'avergonyeix explicar-vos que tinc TDAH", estableix el referent del taxi com a principal motiu de la condició per desvincular-se a la primera línia social. Fa referència al Trastorn pel Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat. "He decidit parar. He reconegut que tinc un problema i m'he posat en mans de professionals. M'han fet veure una realitat que m'ha marcat: el món no s'acabarà en dos dies. He d'aprendre a gestionar tot el que em passa, i això requereix aixecar el peu de l'accelerador. Ja. Sense excuses", apunta el fins ara portaveu d'Élite Taxi.

A l'escrit també concreta el procés que engega ara, pel que al seu compromís amb el col·lectiu. D'entrada, deixarà de ser el referent mediàtic de l'associació i s'alliberarà d'algunes funcions internes. Ara bé, continuarà focalitzat en les converses amb la part política per acabar de tancar la llei del transport de passatgers, que afronta el tram final els pròxims mesos. "No penso marxar sense assegurar que el taxi queda protegit com es mereix. Però quan acabem aquesta etapa històrica, faré un pas enrere per cuidar-me", rebla.

La cara visible dels taxistes reconeix haver estat un portaveu més impetuós que pulcre -"he gestionat la comunicació del moviment com he pogut, sense tenir cap carrera universitària"- i assegura haver hagut de prendre decisións delicades amb costos personals associats. També recorda que sovint s'ha mullat quan han arribat eleccions, a l'hora de demanar el vot per una o altra formació política, i ho ha justificat en relació als moviments que han fet els diferents partits polítics pel que fa a la protecció del taxi. "M'he posicionat políticament quan ha tocat, sense titubejar". Per exemple, a les darreres eleccions municipals, les del 2023, va reivindicar l'opció de Jaume Collboni (PSC) per a l'alcaldia barcelonina. Això suposava un gir respecte als comicis anteriors, quan es va inclinar per oferir suport públic a Ada Colau (BComú).

Un cicle de protestes i normes amb un últim encàrrec

En la carta dirigida als companys del taxi, el mateix Álvarez fa un repàs de l'actualitat del sector els darrers anys. Descriu una etapa de canvis i pressions, de carrer i de despatxos. Recorda l'aparició del primer servei que els va aixecar les celles -UberPop, el 2014- i el naixement de l'associació Élite Taxi Barcelona. També esmenta el reguitzell de normes que van haver d'irrompre per regular un mercat amb agents nous: la primera llei va arribar amb José Luis Ábalos (PSOE) com a ministre, i el primer decret català amb Damià Calvet (Junts) com a conseller. Entremig, diverses protestes -la més sonada, l'acampada i bloqueig del trànsit durant cinc dies al centre de Barcelona, el 2018- i també posicionaments judicials, fins i tot dels tribunals europeus.

Ara espera que el maldecap que implica l'equilibri entre la lliure competència i la protecció d'un servei públic com és el taxi quedi resolta de manera molt més estable amb la llei que es prepara a la Generalitat. El text preveu tramitar-se i estar enllestit aquest mateix any, si bé els terminis s'han demostrat elàstics també en altres ocasions. Però Tito Álvarez el veu com el seu últim gran servei a la causa. "Aquest serà el marc definitiu per consolidar tot el que hem lluitat. I us prometo que no baixaré la guàrdia fins que la llei estigui aprovada", resol. Sigui com sigui, Tito Álvarez presenta el seu comiat: un adéu per fases.