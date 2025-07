Alerta màxima del Meteocat per a vuit comarques en les pròximes dues hores

Protecció Civil demana precaució i prudència pels avisos de temps violent a tota Catalunya. Durant les pròximes dues hores es pot produir pedra, ratxes de vent i esclafits a Alt Camp, Anoia, Bages, Baix Penedès, Berguedà, Ripollès, Solsonès i Tarragonès.

Avís temps violent @meteocat:



PRUDÈNCIA!! pic.twitter.com/sQX0AZSiwS — Protecció civil (@emergenciescat) July 12, 2025

Tota Catalunya en alerta màxima

Protecció Civil està enviant un missatge d'alerta a tots els mòbils de Catalunya per l'empitjorament de les previsions meteorològiques i el risc d'inundacions. Algunes comarques no han rebut cap alerta al mòbil perquè no estan afectades pels avisos del Meteocat: Val Aran, Alta Ribargorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà i Pallars Sobirà.

Tot i això, la possibilitat de precipitació en una immensa part del territori català és major a 40 litres per metre quadrats en 30 minuts. Es preveuen xàfecs que aniran acompanyats de tempesta, localment calamarsa o petita pedra, a més hi haurà fortes ratxes de vent. Per aquesta raó, el Meteocat situa al màxim, 6/6, el grau de perillositat.

Es demana evitar desplaçaments i activitats a l'exterior, no acostar-se a rius, rieres ni zones inundables i evitar zones baixes i soterranis pel risc d'inundacions. Protecció Civil demana que s'extremin les precaucions davant la previsió de pluges torrencials fins a les 21.00 hores.

El Meteocat ha alertat d'una situació de perill molt alt (nivells 5 i 6) per intensitat de pluja afecta pràcticament tot Catalunya.