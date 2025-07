Plou a pràcticament tot el país. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta a tots els mòbils de Catalunya per l'empitjorament de les previsions meteorològiques i el risc d'inundacions. El risc és alt, i per això mateix les alarmes han sonat a centenars de milers de dispositius de tot el país. Rodalies ha anunciat a primera hora de la tarda que tots els serveis ferroviaris queden interromputs fins a nou avís per la situació de perill que es viu a bona part del territori.

En les circumstàncies actuals, la majoria dels ajuntaments de les zones afectades han anunciat la cancel·lació d'actes i activitats a l'aire lliure. A Barcelona han suspès tota mena d'activitat exterior i han tancat els parcs públics per prevenció.

Què diu el Meteocat? La possibilitat de precipitació en una immensa part del territori català és major a 40 litres per metre quadrats en 30 minuts. Es preveuen xàfecs que aniran acompanyats de tempesta, localment calamarsa o petita pedra, a més hi haurà fortes ratxes de vent. Per aquesta raó, el Meteocat situa al màxim, 6/6, el grau de perillositat. Protecció Civil demana evitar tota mena de desplaçaments prescindibles.

Es demana evitar desplaçaments i activitats a l'exterior, no acostar-se a rius, rieres ni zones inundables i evitar zones baixes i soterranis pel risc d'inundacions. Protecció Civil demana que s'extremin les precaucions davant la previsió de pluges torrencials fins a les nou del vespre, almenys en el darrer avís.