Tot Catalunya en alerta màxima per intensitat de pluja

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill i situa a tot Catalunya en alerta per la intensitat de pluja. L'avís romandrà actiu des d'ara fins a les 2 de la matinada del diumenge.

La possibilitat de precipitació en una immensa part del territori català és major a 40 litres per metre quadrats en 30 minuts. Es preveuen xàfecs que aniran acompanyats de tempesta, localment calamarsa o petita pedra, a més hi haurà fortes ratxes de vent. Per aquesta raó, el Meteocat situa al màxim, 6/6, el grau de perillositat. Protecció Civil demana evitar tota mena de desplaçaments prescindibles.

⚠️ Última hora ⚠️

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️



➡️ Ds. 08:00 - Dg. 02:00 h

➡️ Possibilitat de precipitació > 40 mm/30 minuts ➡️ Grau de perill màxim:🔴6/6

⏲️Hora local TU+2 pic.twitter.com/fOqoi7s7dO — Meteocat (@meteocat) July 12, 2025

Protecció Civil està enviant un missatge d'alerta a tots els mòbils de Catalunya per l'empitjorament de les previsions meteorològiques i el risc d'inundacions. Es demana evitar desplaçaments i activitats a l'exterior, no acostar-se a rius, rieres ni zones inundables i evitar zones baixes i soterranis pel risc d'inundacions. Protecció Civil demana que s'extremin les precaucions davant la previsió de pluges torrencials fins a les 21.00 hores. El Meteocat ha alertat d'una situació de perill molt alt (nivells 5 i 6) per intensitat de pluja afecta pràcticament tot Catalunya.

🔴🔴 14:10h #ProteccióCivil enviarà un missatge d'alerta a tots els mòbils de Catalunya per l'empitjorament de les previsions i el risc inundacions



Eviteu desplaçaments i activitat a l’exterior. No us acosteu a rius, rieres ni zones inundables, eviteu zones baixes i soterranis pic.twitter.com/YcWZluJj3V — Protecció civil (@emergenciescat) July 12, 2025

