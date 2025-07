El temps del cap de setmana del 12 i 13 de juliol: molta pluja i breu baixada de temperatures

S'aproxima un cap de setmana que vindrà amb un breu canvi de temps: portarà ruixats i tempestes de cara al dissabte, durant el matí ja hi haurà les primeres tempestes a Ponent i a punts de la meitat sud del país. Els ruixats seran localment forts i podran anar acompanyats de calamarsa La resta del territori també està amenaçada per probabilitat de pluja, tot i que seran molt menys intenses. Tot això és causat per l'arribada d'una gota freda. A la tarda, la força de la pluja del sud i Ponent es desplaçarà cap al nord-est, cap a totes les comarques gironines amb especial força a l'Empordà i Rosselló. Per l'oest, en canvi, ja aniran sortint més clarianes tot i que podria quedar alguna pluja residual.

Pel que a les temperatures, la temperatura mínima serà més baixa, especialment a Lleida i les Terres de l'Ebre. A causa d'aquesta situació de pluja arreu del territori, el Meteocat ha activat l'avís alt per precipitacions que poden deixar fins a 40 litres en 30 minuts. Començant per l'oest i marxant per l'est de cara a última hora del dia.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️



➡️ Dv. 14:00 - Dg. 02:00 h

➡️ Possibilitat de precipitació > 40 mm / 30 minuts

➡️ Grau de perill màxim: 🟠 4/6



⏲️Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/7YEL80kr4r — Meteocat (@meteocat) July 11, 2025

De cara al diumenge, serà un matí amb clarianes on a la tarda augmentaran les possibilitats de pluja, però seran nímies comparades amb les de dissabte, el temps anticiclònic farà acte de presència amb més èmfasi al Pirineu amb pluges i cels grisos. Més enllà del cap de setmana arribarà la pujada de les temperatures, el breu parèntesi de la baixada de temperatures s'acabarà, com també el cel anirà aclarint-se un cop se superi el dilluns.