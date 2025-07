Protecció Civil ha activat l'alerta del pla especial d'emergències per inundacions (Inuncat) per intensitat de pluges a onze comarques de les províncies de Lleida, Barcelona i Girona des d'aquest dijous a les 14 h fins dissabte a les 20 h aproximadament.

L'episodi de pluges podrà superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i podran anar acompanyades de tempesta, localment calamarsa o pedra i fortes ratxes de vent superiors a 25 m/s, informa Protecció Civil en un comunicat. A més, les temperatures mínimes no variaran molt, però es notarà una baixada general de les màximes fins dissabte, quan hi haurà un descens moderat de les temperatures, sobretot a Poenent i a les Terres de l'Ebre.

Comarques afectades per l'avís del cap de setmana

Al migdia d'avui es preveuen intenses pluges locals de perill alt al Solsonès (Lleida), el Berguedà i el Lluçanès (Barcelona), i al capvespre l'episodi es desplaçarà cap a la Noguera i la Segarra (Lleida).

Divendres a la tarda hi haurà pluges intenses de grau moderat que començaran a les comarques del Berguedà, el Lluçanès, el Moianès i Osona (Barcelona) i es desplaçaran al llarg de la tarda cap a les comarques del litoral de Girona i Barcelona.

Dissabte al matí les pluges afectaran amb més intensitat l'extrem sud del territori, mentre que al centre i a l'est continuaran l'avís per perill moderat de pluges. El Servei Meteorològic ha activat l'avís per perill alt en l'escala del Meteocat (3/6) en les comarques del Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat i Baix Camp. A la tarda les pluges seran de perill moderat i afectaran el sud i centre de Catalunya.