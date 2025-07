Els ruixats segueixen com a protagonistes de la setmana en clau meteorològica. Dijous afectaran punts del litoral durant el matí i la Catalunya Central i el Prepirineu a la tarda. Les zones de Lleida, Barcelona i Girona estaran ennuvolades, però en principi no es remullaran.

De matinada i a la nit és probable algun ruixat al sector central del litoral. Durant el matí i fins a mitja tarda se n'esperen a la meitat sud del litoral i prelitoral. El cel estarà ennuvolat al litoral i prelitoral sud i central al llarg del dia. A la resta, durant el matí el cel estarà serè o poc ennuvolat. La temperatura mínima i la màxima seran lleugerament més altes, sobretot a Ponent i les Terres de l'Ebre.

Per altra banda, durant la tarda es produiran ruixats al vessant sud del Pirineu, al Prepirineu i al nord de la depressió Central. Hi ha un avís per intensitat de pluja (2/6 en l'escala del Meteocat) a catorze comarques de 14:00 a 02:00. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i calamarsa o pedra. Barcelona, Lleida i Girona mantindran un cel ennuvolat amb franges de sol.

Aquest dijous Barcelona començarà el dia amb uns 24 graus de mínima que s'estiraran fins als 28 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 18 graus de mínima que arribaran als 31 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 21 graus que pujarà fins als 34 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 24 graus que creixeran fins als 31 °C a la tarda.