20 de agost de 2025

Societat

VÍDEO

El metro de Barcelona aposta per la música: el piano de Diagonal ha tornat per quedar-se

TMB i el Concurs Internacional de piano Maria Canals han acordat donar continuïtat a aquesta prova pilot que es va iniciar al març

Publicat el 20 d’agost de 2025 a les 18:48

Al metro de Barcelona, hi ha una nova parada: un piano. A l’estació de L5 de Diagonal, entrant per Rosselló i tot just al costat de l’espai Mercè Sala, trobem aquesta petita anomalia pel que fa a una estació de metro.

Aquesta iniciativa va començar al març, quan la Fundació TMB i el Concurs Internacional de piano Maria Canals van decidir fer una prova pilot amb l'instrument, col·locant-lo a una de les estacions de la ciutat. La iniciativa va tenir una gran rebuda, i és per això que han decidit donar-li continuïtat al projecte per tal d’apropar la música als usuaris del Metro.

Des de TMB asseguren que durant els mesos en què ha estat el piano a l'estació, els passatgers més curiosos s'han apropat i l'han utilitzat de forma regular i cívica, creant en tot moment un ambient positiu. 

 

