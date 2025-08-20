El metro de Barcelona aposta per la música: el piano de Diagonal ha tornat per quedar-se

Al metro de Barcelona, hi ha una nova parada: un piano. A l’estació de L5 de Diagonal, entrant per Rosselló i tot just al costat de l’espai Mercè Sala, trobem aquesta petita anomalia pel que fa a una estació de metro.\r\n\r\nAquesta iniciativa va començar al març, quan la Fundació TMB i el Concurs Internacional de piano Maria Canals van decidir fer una prova pilot amb l'instrument, col·locant-lo a una de les estacions de la ciutat. La iniciativa va tenir una gran rebuda, i és per això que han decidit donar-li continuïtat al projecte per tal d’apropar la música als usuaris del Metro.\r\n\r\nDes de TMB asseguren que durant els mesos en què ha estat el piano a l'estació, els passatgers més curiosos s'han apropat i l'han utilitzat de forma regular i cívica, creant en tot moment un ambient positiu. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n