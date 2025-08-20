Catalunya aposta pel rènting: l’alternativa que triomfa entre els conductors particulars el 2025

En ple 2025, el
rènting de cotxes per a particulars s’ha consolidat com una de les opcions preferides per a aquells que busquen flexibilitat, estalvi i tecnologia sense preocupar-se pels compromisos de la propietat tradicional. Catalunya, amb Barcelona al capdavant, està marcant tendència en aquest canvi de paradigma, impulsada per la creixent demanda d’ alternatives sostenibles i econòmiques per moure’s dins i fora de l’àrea metropolitana.
El rènting de cotxes triomfa al juliol: augmenten les matriculacions un 13,76%
El
rènting a Espanya i, concretament, a Catalunya, està vivint xifres històriques l’any 2025. Segons les últimes dades, només al juliol es van matricular 29.126 vehicles sota la modalitat de rènting, la qual cosa representa un 13,76% més que en el mateix mes de l’any anterior.
El primer semestre es va tancar amb 213.685 vehicles matriculats en rènting, la qual cosa suposa un creixement de l’1,48% respecte al mateix període de 2024. A més a més, el pes del renting en el total de matriculacions és ja del 25,53%.
A Catalunya, la previsió per al 2025 apunta a una pujada anual del 12,1% en matriculacions de rènting, assolint els 124.000 vehicles i consolidant la posició de la comunitat com un dels epicentres del sector a Espanya. José-Martín Castro Acebes, president de l’Associació Espanyola de Renting de Vehicles (AER), en una entrevista recent destaca: “El rènting ha deixat de ser una opció de nínxol per consolidar-se com una solució de mobilitat clau i àmpliament acceptada”.
Sobre les matriculacions de vehicles de rènting al mes de juliol: “Les dades de rènting per al mes de juliol mostren la continuïtat en la trajectòria de creixement en les seves matriculacions iniciada després de la pandèmia, sent el primer canal a superar les xifres prèvies. Es registra un increment en unitats del 13,76% i del 17,03%, si considerem les inversions efectuades al mes de juliol. Aquest torna a ser un mes rècord en les matriculacions efectuades pel rènting, la qual cosa indica una forta aposta per la renovació de flotes i l’adaptació a noves tecnologies, per als clients d’empresa com per als particulars”.
Avantatges principals del rènting de cotxes per a particulars
El rènting per a particulars suposa tota una revolució el 2025. Han quedat enrere els dies en què només les empreses optaven per aquesta fórmula de lloguer a llarg termini. Ara, els usuaris particulars i les famílies troben en el rènting una solució intel·ligent, ràpida i, sobretot, sense maldecaps.
Aquests en són els principals avantatges:
Sense entrada: Accedeix a un cotxe nou sense pagar entrada, una de les grans barreres que implica la compra tradicional.
Gestió 100% online: Contracta el teu vehicle nou amb tot inclòs en menys de 5 minuts, amb una gestió completament digital.
Quota mensual fixa: Inclou assegurança, manteniment, assistència en carretera 24 h, reparacions i gestió d’impostos.
S’adapta a les teves necessitats: Canvia de cotxe cada pocs anys i adapta’t a les teves necessitats de mobilitat.
Mobilitat sostenible: una àmplia oferta de cotxes híbrids i elèctrics.
Sense sorpreses: Tot està cobert, oblida’t de sorpreses financeres o al taller.
Lliurament a domicili: Reps el teu cotxe de manera gratuïta a la porta de casa teva, o on tu triïs.
El rènting de cotxes per a particulars sense entrada és, a més, una tendència a l’alça, especialment al mercat urbà de Barcelona, on la demanda d’adaptabilitat i sostenibilitat marca el ritme i on el rènting s’ha consolidat com la millor opció per a particulars.
Com funciona el rènting: passos per contractar el teu cotxe nou
El procés per accedir a un cotxe mitjançant rènting és ràpid i transparent. En pocs passos pots gaudir d’un vehicle adaptat a les teves necessitats sense maldecaps.
Selecció del vehicle: Escull el model, l’equipament i la motorització que prefereixis, sigui gasolina, híbrid o elèctric.
Configuració de la quota: Tria la durada del contracte (habitualment entre 12 i 36 mesos) i el quilometratge anual.
Enviament de la documentació: L’empresa analitza la teva solvència i et presenta una oferta personalitzada.
Signatura electrònica i lliurament: tot el procés es realitza online. El vehicle és lliurat en pocs dies, sense visites innecessàries
Gaudeix sense preocupacions: Només t’hauràs de preocupar de conduir i gaudir del teu cotxe nou.
El rènting de cotxes per a particulars viu un auge a Catalunya
L’opinió dels particulars no ofereix dubtes: el rènting ha passat de ser una tendència a convertir-se en l’opció més racional per a qui valora la llibertat i l’economia en la seva mobilitat.
En un context en què la compra clàssica perd atractiu i l’accés ràpid i sostenible guanya protagonisme, el rènting per a particulars i el rènting sense entrada es perfilen com el futur immediat de la mobilitat urbana a Barcelona i a tota Catalunya.
L’aposta per la digitalització, l’oferta de models ecoeficients i una atenció al client impecable són els pilars perquè empreses com
REVEL siguin avui referència indiscutible al sector.
En definitiva, el rènting per a particulars, el rènting per a particulars sense entrada i el rènting per a particulars —amb entrada o sense— a Barcelona són ja símbols de mobilitat intel·ligent i sostenible.
Si busques llibertat, seguretat i el millor servei del mercat, el rènting i, especialment REVEL, és la teva millor elecció.