Alerta màxima del Meteocat per possibilitat de pedra i ratxes de vent a set comarques

El Meteocat ha emès a l'alerta màxima de 6/6 al Pallars Jussà per la previsió de temps violent des de les 15 h fins a les 17 h de la tarda de divendres. S'informa de la possibilitat de pedra de diàmetres superiors als 2 centímetres. També s'alerta de les fortes ventades que superaran els 25 metres per segon i les possibilitats de tornados o mànegues. A més s'alerta d'alta perillositat a les comarques de la vora, concretament, l'Alt Urgell, Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠️



➡️ Dv. 14:57 - 16:57 h

➡️ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados o mànegues.

➡️ Grau de perill màx. 🔴 6/6



⏲️ Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/gN8AlsBbIn — Meteocat (@meteocat) July 11, 2025

La Cerdanya s'afegeix a l'alerta màxima

Fa escassos minuts, el Meteocat ha ampliat les zones que es veuran afectades i afegeix la Cerdanya amb un nivell màxim de perillositat per pedra i fortes ratxes. També ha situat el Ripollès i el Berguedà com a comarques que es poden veure afectades. Aquesta darrera actualització amplia les hores d'alerta, fins a gairebé les 18 hores de la tarda.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠️

➡️ Dv. 15:38 - 17:38 h

➡️ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados o mànegues.

➡️ Grau de perill màx. 🔴 6/6



⏲️ Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/8J86fZHVnA — Meteocat (@meteocat) July 11, 2025

Per altra banda, s'emet una alerta amb perillositat per pluja de 3/6 en les comarques de la Noguera, Solsonès, Berguedà, Osona per aquesta mateixa tarda, fins a les 18 h. Mentre que per dissabte, l'alerta s'escampa per tot el territori català, amb una major perillositat al sud-oest del país, al nord-est i a les comarques centrals.