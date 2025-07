Un jove de 19 anys fuig d'un control d'alcoholèmia, encasta el cotxe i acaba detingut

Situació estrambòtica aquest dissabte a Lloret de Mar. Els Mossos d’Esquadra han detingut un noi de 19 anys en aquest municipi de la Selva, després que el seu vehicle s’encastés a la zona del Mirador dels Campions. L’accident és el resultat d’una fugida que va iniciar l’arrestat quan la Policia Local el va aturar en un control d’alcoholèmia pels volts de les quatre de la matinada.

Segons informen fonts dels Mossos, el conductor ha quedat arrestat per diversos delictes contra la seguretat viària: per conducció temerària, per circular sense carnet de conduir i per desobediència a l’autoritat. Durant la fugida, el conductor i dues persones més van resultar ferides.

Tots tres van ser traslladats a l’Hospital de Blanes. Tal com informen fonts del centre a l'ACN, el conductor i un dels ferits han estat donats d’alta aquest dissabte i l’altra persona ha estat traslladada al Trueta, on ha agafat l’alta voluntària.