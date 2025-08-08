Dos turistes de 18 anys apallissen un avi i el seu net a Mallorca

Dos turistes de 18 anys han agredit brutalment un home de 71 anys i el seu net de 20 anys a la urbanització turística de Santa Ponça, a Calvià (Mallorca). La Policia Local de Calvià i la Guàrdia Civil van identificar-los i detenir-los ràpidament gràcies a l'ajuda dels múltiples testimonis que van presenciar els fets. Finalment, després de passar a disposició judicial i pagar una fiança de 2.000 euros cadascun, han quedat en llibertat.
Els agressors van coincidir amb les víctimes en un local de tatuatges i els van increpar sense motiu aparent, segons informa el Diario de Mallorca, que detalla que els van dir: "Què mireu? Voleu brega?". Els encarregats del negoci van fer fora els agitadors, però es van quedar a la porta 40 minuts esperant que sortissin l'avi i el net. Tot i no fer cas a les provocacions, els joves els van seguir juntament amb altres amics fins que el net els va demanar que els deixessin en pau.
Va ser aleshores quan els van agredir amb cops de puny i puntades de peu que van continuar quan ja eren a terra. L'ancià va patir fractures de gravetat a la cara i va requerir una operació d'urgència, mentre que el net va quedar inconscient uns minuts, però va rebre l'alta hospitalària el mateix dia de l'ingrés.
L'agressió es va produir en un carrer concorregut i davant de molts testimonis. Una patrulla de la Policia Local de Calvià es va presentar a la zona i va recollir prou informació per interceptar els dos turistes i detenir-los poc després. No és la primera agressió a la zona, però destaca per la violència gratuïta contra una persona d'edat avançada.