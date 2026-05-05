Aquests errors abans de dormir acceleren l’envelliment i perjudiquen la longevitat, segons un expert

Dormir malament no és només pot afectar al cansament diari, sinó que és, també, un factor que pot accelerar l’envelliment i afectar la salut a llarg termini. La qualitat del son és clau per al funcionament correcte de l’organisme, i quan es veu alterada, els efectes es fan notar tant a nivell físic com mental. Durant el descans, el cos activa processos essencials com la reparació cel·lular, la regulació hormonal i la consolidació de la memòria i, quan es dorm poc o malament, aquests mecanismes es veuen alterats i augmenta el risc de patir malalties cardiovasculars, metabòliques i neurològiques.
El psiquiatre, neuròleg i sexòleg Enrique De Rosa Alabaster adverteix que la manca de son sostinguda té un impacte global en l’organisme i pot accelerar processos biològics vinculats a l’envelliment. Entre els comportaments que dificulten un bon descans hi ha el fet de tenir horaris irregulars, utilitzar pantalles (especialment la llum blava del telèfon) abans d’anar a dormir o fer-ho en entorns amb soroll i llum. També influeix anar a dormir estressat o amb sobreestimulació, factors que impedeixen assolir un son profund i reparador.
Impacte en la salut mental
Dormir malament també té conseqüències directes sobre la salut mental. La falta de descans pot disparar l’estrès, l’ansietat i el risc de depressió, al mateix temps que dificulta la capacitat de concentració i la gestió emocional.
Què fer per dormir millor
Per millorar la qualitat del son, es recomana establir rutines estables, anar a dormir i llevar-se a la mateixa hora i crear un ambient adequat, amb foscor i silenci. Reduir l’ús de pantalles abans d’anar al llit i incorporar hàbits relaxants pot ajudar a aconseguir un descans més reparador. Dormir bé, conclou De Rosa, és un element essencial per preservar la salut i afavorir una vida més llarga.