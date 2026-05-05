Alguna vegada t'has llevat a mitjanit amb el cor accelerat? Despertar-se durant la matinada sense motiu aparent és una situació força comuna, especialment per aquelles persones que pateixen alguna mena d'estrès. Malgrat que és molt comú, poques vegades se li dona la importància que realment mereix, ja que un cop interromput el son, no sempre és senzill recuperar-lo.
Aquest fenomen, però, respon a uns motius molt concrets. Així ho detalla la psicòloga experta en son Núria Roure en declaracions a El Periódico, la qual detalla que el principal problema són els pics de cortisol, ja que afavoreixen a l'activació del cervell: "Despertar-se a les tres de la matinada amb el cor accelerat, suant, o amb la ment disparada té una causa fisiològica molt concreta", remarca l'experta. A causa dels pics elevats d'estrès, Roure assegura que el cos es posa en senyal d'alerta, independentment que no hi hagi un motiu darrere que ho justifiqui.
Aquests pics de cortisol es produeixen, en major mesura, a causa de l'estrès acumulat durant tot el dia. Si, a sobre, abans d'anar a dormir hem mantingut el cervell actiu, agafar el son i afavorir a un bon descans pot ser complicat. És a dir, fer servir pantalles fins a l'últim minut abans d'apagar el llum -o, fins i tot, abans de tancar els ulls- pot acabar jugant una mala passada per al son. La solució, doncs, per a l'experta, rau a canviar aquestes dinàmiques, intentant minimitzar l'estrès abans d'anar a dormir.
Normalitzar les interrupcions del son
El problema també es cronifica quan es normalitzen les interrupcions del son i es perceben com un factor comú de l'edat o de l'estrès, com si no tinguessin la importància que realment tenen. Normalitzar aquestes aturades del descans acaba tenint un impacte significatiu al llarg del dia, cosa que contribueix a anar menys descansat i, de retruc, tenir un pitjor rendiment a la feina o en les relacions personals i socials.
Per a la psicòloga, l'important no és només abordar les interrupcions del son que et fan llevar a les tres del matí de forma sobtada, sinó que la clau rau a localitzar "què has fet en les 16 hores anteriors". I, per tant, identificar quins aspectes poden canviar-se del dia a dia per reduir els pics de cortisol.
Les conseqüències de dormir menys de 7 hores
A banda de tenir una bona rutina abans de marxar a dormir, per garantir un bon descans és important dormir més de set hores, ja que això té conseqüències per al cos. En primer lloc, és més difícil mantenir l'atenció en una tasca sense distreure's i es cometen més errors, sobretot aquells que es fan per omissió. A més, a l'hora de prendre decisions, el cervell busca respostes ràpides i intuïtives i té més dificultat per analitzar i fer reflexions.
D'altra banda, la regulació emocional també es veu afectada. La paciència disminueix i costa interpretar les emocions de les altres persones. Aquest fet està relacionat amb desequilibris entre els sistemes cerebrals emocionals i els que ajuden a controlar-los. Per tant, és més senzill entrar en conflictes amb els companys de feina, més difícil gestionar situacions complexes i empatitzar.