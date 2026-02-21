Vas molt al lavabo després de prendre alcohol? Això és el que li passa al cos

Molta gent ho ha experimentat: en una trobada social, després d’un dinar, sopar o simplement després d’unes quantes copes de cervesa o vi, apareix la necessitat d’anar al lavabo amb urgència. El fet és que no es tracta d’una percepció subjectiva. L’alcohol té un efecte directe sobre la producció d’orina, i ara la medicina explica per què passa i com afecta realment l’organisme.
El motiu principal no és tant la quantitat de líquid que s’ingereix, com l’alcohol interfereix en el funcionament normal dels sistemes que controlen els nivells d'aigua al cos. Segons els experts, una de les hormones clau implicades és la vasopressina, encarregada de regular la retenció d’aigua als ronyons. Quan aquesta hormona actua amb normalitat, els ronyons conserven líquids i produeixen menys orina.
Vasopressina: hormona antidiürètica
No obstant això, quan es consumeix alcohol la producció de vasopressina disminueix. Això fa que els ronyons no retinguin l’aigua com ho farien habitualment i, en canvi, l'eliminen ràpidament en forma d’orina. El resultat és que no només s’ha begut una mica d’alcohol, sino que a més el cos està expulsant molt més líquid del que hi hauria de manera natural. Aquest fenomen explica per què no només s'orina més, sinó que també es pot sentir una major sensació de set després de beure.
La pèrdua accelerada de líquids, juntament amb els efectes l’alcohol sobre la deshidratació, és part de la raó per la qual moltes persones experimenten sequedat de boca i mal de cap al dia següent.
Com minimitzar els efectes?
Per minimitzar aquests efectes, els metges recomanen prendre algunes mesures senzilles però efectives. Una de les més habituals és intercalar begudes alcohòliques amb aigua durant la celebració o el sopar. Intercalar un bon got d'aigua entre copa i copa fa que la proporció entre aigua i alcohol sigui menys perjudicial.
Això ajuda a compensar la pèrdua de líquids i pot reduir la sensació de set i la necessitat constant d’anar al lavabo. També pot ser útil consumir aliments salats o tapes al mateix temps que s’ingereix alcohol, una pràctica molt arrelada en la cultura mediterrània que, a més de fer més agradable l’experiència social, contribueix a mantenir nivells equilibrats de sals minerals i aigua.
Si es pot evitar... evita-ho
Els professionals alerten que, encara que aquestes estratègies poden suavitzar els efectes immediats, l’alcohol segueix afectant el cos i beure aigua o de moderar el consum no fa que deixi de ser perjudicial. A més, cal tenir en compte que la resposta de cada persona pot ser diferent segons factors com el pes, l’edat o la tolerància, basada en el continu consum.