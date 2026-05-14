Dormir vuit hores i, així i tot, aixecar-se amb la sensació de no haver descansat gens és una situació cada cop més habitual. Encara que segueixes les rutines recomanades per descansar bé i anar a dormir amb el cervell desconnectat, hi ha vegades que no serveixen. Ho fas tot bé, però no t'aixeques descansat. Moltes persones pensen que el problema és la falta de son, però sovint la causa és una altra: un sistema nerviós que es manté en estat d’alerta fins i tot quan el cos ja és al llit.
Així ho explica la psicòloga Elena Puig Guitart al seu perfil d'Instagram, en què resumeix en una publicació el motiu pel qual no es descansa bé tot i dormir les hores recomanades pels experts i dona consells per saber com solucionar-ho.
Diversos motius que alteren el teu cervell a la nit
Els experts recorden que descansar no depèn només del nombre d’hores que passem dormint, sinó també de la capacitat del cervell per desconnectar. "No és un problema de quantitat sinó de qualitat", explica Puig Guitart a Instagram. I aquí és on moltes rutines quotidianes juguen en contra.
"Vivim en una societat molt demandant, que no ens dona espai per aturar-nos", explica la psicòloga. Aquest ritme sostingut fa que el sistema nerviós es mantingui activat durant hores i, quan arriba l'hora d'anar a dormir, el cervell no pot passar de la hiperactivació al descans profund de manera immediata, necessita una transició.
Quan aquesta pausa no existeix, el cos pot adormir-se, però la ment continua funcionant en segon pla. Això explica per què moltes persones dormen les hores recomanades i, malgrat això, es desperten esgotades, amb sensació de boira mental o falta d’energia des de primera hora, segons destaca Puig Guitart.
Els senyals que indiquen que el teu sistema nerviós està saturat
Hi ha alguns indicadors força comuns:
- Et costa adormir-te tot i sentir cansament físic
- Et despertes diverses vegades durant la nit
- Et lleves amb el cap accelerat
- Notes tensió corporal, especialment a mandíbula, espatlles o coll
- Sents cansament mental constant encara que hagis dormit prou
Quan això es repeteix, el descans perd qualitat encara que, aparentment, dormis bé. Aleshores, què pots fer perquè el cervell entengui que és hora de descansar? No hi ha fórmules màgiques, però sí hàbits que poden ajudar el sistema nerviós a reduir revolucions abans d’anar a dormir. En primer lloc, redueix estímuls l’última hora del dia: evita pantalles brillants, feina pendent o continguts que activin massa la ment, ja que el cervell interpreta aquesta activitat com un senyal que encara ha d’estar atent.
En segon lloc, crear una rutina previsible ajuda el cervell a anticipar que arriba el moment de desconnectar. Repetir petites accions cada nit com una dutxa tèbia, una lectura tranquil·la o llum suau poden, a llarg termini, beneficiar el teu descans.
Moltes persones no paren en tot el dia i, quan finalment es fiquen al llit, apareixen de cop tots els pensaments acumulats. Puig Guitart recomana donar espai al silenci mental a la nit i escriure preocupacions o fer respiracions profundes per reduir aquesta càrrega mental quan vas a dormir.
En aquest sentit, també recomana escoltar el cos durant el dia, és a dir, fer petites pauses mentre estàs despert perquè el sistema nerviós no acumuli tota la tensió quan acabi el dia. Per tant, i com indica Puig Guitart a la seva publicació d'Instagram, no sempre es tracta de dormir més hores, sinó d’ensenyar al cos que pot sortir del mode alerta.