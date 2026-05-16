Quins fruits secs i llavors milloren la salut cerebral?

Una dieta saludable és fonamental per a millorar i protegir la salut cerebral. Menjar aliments que estimulin el cervell pot reduir significativament el risc de desenvolupar afeccions neurològiques, així com ajudar a estar lúcid i concentrat i millorar la salut mental, segons experts.
Entre els aliments que més beneficis brinden al cervell es troben els fuits secs i les llavors, perquè són rics en àcid gras omega-3, antioxidants i fibra. Tot i això, com que els fruits secs tenen força calories, es recomana menjar-ne un grapat al dia. Quan? A l'esmorzar, barrejats amb un iogurt o en guarnicions.
Els aliments recomanats
Les ametlles són una excel·lent font de vitamina E. És un aliment ric en calories, però també en nutrients, ja que la majoria dels seus greixos són monoinsaturats. Una baixa ingesta de vitamina E està relacionada amb un augment del risc de demència.
Els festucs, que són rics en proteïnes, s'associen amb una sèrie de beneficis per a la salut, des de la protecció contra el deteriorament cognitiu fins a la reducció dels nivells de pressió arterial, segons estudis. Quant a les nous, aquest fruit sec és ric en fibra, proteïnes i vitamina E, que funciona com a antioxidant i està involucrada en la salut cerebral.
Pel que fa els pinyons, també són molt beneficiosos per la salut, ja que l'àcid linolènic que contenen pot ajudar a reduir la inflamació i, a més, té altres propietats positives per al metabolisme i la salut cardiovascular. Les llavors de xia són la font vegetal més rica en omega-3. Són riques en fibra i antioxidants, també ajuden la digestió i a mantenir la pell saludable.