El secret per reduir les trucades d'spam, segons experts en ciberseguretat

Les trucades de spam són un dels maldecaps més habituals per als usuaris, ja que tot i els filtres de seguretat i les eines de bloqueig implementades per operadores i fabricants, milions de persones continuen rebent comunicacions comercials no desitjades cada dia. El que molta gent no sap, però, és que penjar immediatament, que acostuma a ser la reacció més comuna davant aquestes trucades, podria estar alimentant el problema en lloc de reduir-lo.
Segons expliquen especialistes en seguretat digital, molts dels sistemes que fan aquestes trucades funcionen amb automatismes i intel·ligència artificial capaços d’interpretar el nostre comportament. Quan pengem de manera brusca, aquests sistemes poden registrar el número com a “temporalment no disponible”, però no com un rebuig definitiu, i això provoca que la trucada es torni a programar per a més endavant, sovint des d’un altre número diferent.
En aquesta línia, els experts avisen que si el sistema detecta que algú respon, però talla ràpidament la comunicació, interpreta que hi ha possibilitats de tornar-ho a intentar en un altre moment; mentre que una negativa clara i educada pot quedar registrada com un “no” definitiu. A més, aquestes plataformes solen compartir informació entre serveis comercials, fet que pot multiplicar les comunicacions no desitjades si el número queda marcat com a “actiu”.
Què recomanen els especialistes
Entre els principals consells dels experts en ciberseguretat hi ha:
- Mantenir la calma i evitar reaccions impulsives
- Respondre educadament i dir clarament que no interessa l’oferta
- No facilitar dades personals ni bancàries
- Evitar respondre preguntes innecessàries
- Utilitzar eines de bloqueig i filtres anti-spam
A banda, també recorden de la importància d’inscriure’s a la Llista Robinson, el servei gratuït que permet indicar que no es vol rebre publicitat comercial d’empreses amb les quals l'usuari no té una relació contractual.
Què fer si les trucades continuen
Així i tot, els especialistes admeten que hi ha empreses que operen fora de la legalitat i continuen fent servir sistemes de marcació automàtica o números estrangers per evitar els controls. En aquests casos, es pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o contactar amb la companyia telefònica per activar serveis addicionals de bloqueig.