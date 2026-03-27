Els errors de Google Maps desperten la preocupació al Servei Català de Trànsit

La tecnologia no és infal·lible, i una demostració d'això és alguns dels errors que comet Google Maps. Tot i ser l'eina de navegació més utilitzada del món, aquesta ha protagonitzat en els darrers mesos una sèrie d'errades i situacions anecdòtiques que han provocat males passades a aficionats al futbol i a veïnats de barris sencers.
Davant d'aquest errors, el Servei de Català de Trànsit (SCT) s'ha hagut de posar en contacte amb el proveïdor del servei de Google i Waze per corregir els navegadors. El SCT s'ha trobat davant la casuística d'enviament de cotxes per zones perilloses. Un dels darrers exemples va ser l'enviament de una cinquantena de vehicles cap al Taga, generant així una situació on es posa en perill la seguretat viària.
Amb aquest canvis es preveu resoldre la congestió i distorsió que de vegades es genera en el municipis petits. "Tapar vies locals, corregir itineraris locals perquè no entrin en barris de pobles, viles i ciutats", ha explicat Ramon Lamiel, director del SCT, a Els Matins de TV3.
Altres errors de Google Maps
- Un estadi fantasma: Un dels casos més recents i virals és el d'un aficionat del Barça que, confiant cegament en l'aplicació per arribar a veure el seu equip jugar contra el Newcastle, va acabar a més de 500 quilòmetres de Saint James' Park. L'error de geolocalització el va portar a una ubicació on no hi havia cap partit, una "pífia" que posa en relleu com fiar-se exclusivament d'una eina pot ser perillós.
- El túnel tallat per error: Fa poc, un error de l'algoritme va informar que el túnel de la Rovira estava tallat en sentit pujada. Aquesta informació falsa va provocar un caos de mobilitat innecessari, ja que els conductors desviaven les seves rutes basant-se en una restricció que no existia.
L'Ajuntament de Barcelona "esborra" una línia de bus per sobreviure
En aquest cas, el problema no és que Google s'equivoqui, sinó que el seu encert perjudica els veïns. És el cas de la línia de bus 116, que puja fins al Park Güell. L'allau de turistes que feien servir l'app per arribar al parc col·lapsava l'autobús, deixant els veïns del barri de la Salut i el Carmel sense poder pujar al seu transport habitual.
La solució de l'Ajuntament va ser dràstica: demanar a Google que esborrés la línia dels seus mapes. Ara, el bus és "invisible" a les pantalles, però ha recuperat la seva funció per al veïnat.